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РИА Новости

Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов

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Старт ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк
Старт ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Роскосмос

Выведенный на орбиту спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2560", - сказали в Минобороны.

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22.55 мск.

Главный каталог космических объектов – единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.

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Страны
Россия
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Ангара
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