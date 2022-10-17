Новый спутник Минобороны внесен в каталог космических объектов

Старт ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк.

Выведенный на орбиту спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Выведенный в субботу на орбиту легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" спутник "Космос-2560" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2560", - сказали в Минобороны.

Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" стартовала с Плесецка в субботу в 22.55 мск.

Главный каталог космических объектов – единая информационная база данных, содержащая информацию о каждом космическом объекте. Он содержит данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.