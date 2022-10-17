Зависимость от "капризного" миллиардера — уязвимость ВСУ

FT: Украина попала в цифровую зависимость от "капризного" миллиардера

Осведомленных наблюдателей в США беспокоит вопрос, не собирается ли Илон Маск помешать "продвижениям" украинских войск. Автор статьи в FT напоминает, что система Starlink принадлежит капризному миллиардеру, и эта зависимость несет в себе большую уязвимость Киева.

Технологии Илона Маска ставят вопрос, насколько оборона может зависеть от капризного миллиардера.

На этой неделе британский политик Крис Брайант предложил в парламенте нечто, еще недавно вовсе немыслимое. "Настанет ли такой момент, когда нам придется задуматься о санкциях против Илона Маска?" — поинтересовался он. Почему? Потому что тот, похоже, ведет в конфликте на Украине "двойную игру".

Министр обороны от этого предложения лишь отмахнулся. Однако Брайант поднял этот вопрос по двум причинам. Во-первых, такое ощущение, что в своих твитах Маск транслировал идеи Владимира Путина насчет Украины (в частности, о претензиях Москвы на Крым).

Во-вторых, вокруг мобильной спутниковой интернет-системы Starlink, созданной компанией Маска SpaceX, возникла странная путаница. Хотя ситуация по-прежнему окутана туманом войны, инвесторам и политикам следует обратить на нее самое пристальное внимание, поскольку ее последствия выходят далеко за рамки Украины.

Чтобы понять почему, нужно немного предыстории. Когда Россия ввела на Украину войска, Маск согласился передать Киеву терминалы Starlink и снабдить интернетом как мирных граждан, так и военных. Эти небольшие устройства, изначально предназначенные для потребительского рынка, связаны со спутниками SpaceX.

За это, на мой взгляд, Маск заслуживает похвалы. Как я уже писала ранее, одно из важнейших преимуществ Starlink — это так называемая "распределенная" система, рассеянная по большой территории. Ее гораздо сложнее уничтожить ракетами, чем нечто, привязанное к вышкам сотовой связи.

По словам самого Маска, в настоящее время на Украине насчитывается до 25 тысяч терминалов Starlink, и эта сеть поддерживает жизненно важные гражданские и гуманитарные функции — начиная от больниц и заканчивая банками. Кроме того, их широко используют украинская армия для своей хитроумной кампании из нескольких источников одновременно.

Но недавно события приняли странный оборот. В прошлом месяце Маск неожиданно твитнул, что Starlink "предназначен сугубо для мирного использования" (хотя американские чиновники мне говорили, что SpaceX продает тысячи терминалов для нужд НАТО, причем цены постоянно растут). Глава консалтинговой компании по оценке рисков Eurasia Group политолог Иэн Бреммер сообщил в понедельник в письме подписчикам со ссылкой на самого Маска, что тот отклонил запросы Украины включить покрытие в Крыму, опасаясь российского возмездия. Маск возразил, что Бреммер "не заслуживает доверия". Однако слова политолога подтвердили другие чиновники.

Затем, в конце сентября, терминалы Starlink перестали работать в тех частях восточной и южной Украины, которые сперва попали под путинскую аннексию, но впоследствии были отбиты украинской армией. Киевские чиновники говорят, что это привело к ряду "катастрофических" ситуаций.

Случайное совпадение? Возможно. А может, технический сбой или российские помехи. Но осведомленные наблюдатели уже задались вопросом, не пытается ли руководство SpaceX затормозить продвижение Украины. К тому же на фоне всех этих слухов российский телеведущий Владимир Соловьев заявил на этой неделе, что Маск занял пророссийскую позицию, чтобы его спутники не сбили.

Я и другие интересовались об этом у команды Маска, но ответа не получили. (Ранее Маск твитнул, что техническая сторона проблемы с интернет-покрытием "засекречена", что SpaceX предоставила Украине субсидии на 80 миллионов долларов и что сам он жаждет мира). Но поскольку о неисправностях впервые сообщили на прошлой неделе, связь, по-видимому, вернулась. И когда министр цифровой трансформации Михаил Федоров похвалил Starlink уже на этой неделе, Маск ответил, что "рад поддержать Украину".

Но пока остаются вопросы, что конкретно произошло (или, наоборот, не произошло), ситуация ставит перед западными политиками и инвесторами тревожные вопросы. Какую роль американские политики отведут капризному миллиардеру в областях от социальных сетей до войны за рубежом? Как инвесторам оценивать политические риски, когда частные компании снабжают военные ведомства или запускает ракеты в космос? Может ли правительство США подогнать SpaceX под Закон об оборонном производстве? Допустимо ли со стороны Маска вести переговоры с российским правительством, как предположила та же Eurasia Group?

Кроме того, напрашивается урок о технической зависимости и диверсификации. В этом году Украина стала зависеть от интернет-покрытия Starlink, поскольку пришлось действовать быстро, а эта система оказалась намного лучше возможных альтернатив и изначально была сравнительно дешевой. Как отмечает Федоров, она уже принесла огромную пользу. Но эта зависимость также создает потенциальную уязвимость (сродни немецкой от российского газа или американской от тайваньских вычислительных чипов).

Я практически не сомневаюсь, что если Украине в будущем понадобится сократить свою зависимость от миллиардера, она рано или поздно отыщет способ. Но пока что другие малые страны от Тайваня до Эстонии, которые опасаются, что однажды им тоже придется защищаться и для этого потребуются распределенные интернет-системы, будут наблюдать и мотать на ус.

В более широком смысле, эта эпопея должна стать тревожным звоночком для любого крупного предпринимателя, инвестора и политика. Конфликт на Украине остро подчеркивает, в насколько цифровом мире мы живем и как платформы стали источником жизненной силы для экономики и многого другого. Таким образом, вопрос, в чьей они власти и доверяем ли мы их надежности, приобретает в эти тревожные времена особое значение. Разрушенное доверие восстановить очень трудно. Нужна диверсификация.

Будем надеяться, что Маск докажет, что на него можно положиться — и Starlink продолжит творить для Украины чудеса. Но если грядут еще более странные извивы сюжета, то вопрос Брайанта уже не покажется таким уж бредовым. Кроме того, задуматься о собственной цифровой зависимости предстоит нам всем.