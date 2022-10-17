Завершение мобилизации и вопрос зерновой сделки. Что Путин сказал журналистам

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, сообщил президент

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Частичная мобилизация будет завершена примерно через две недели, уже по ней призваны свыше 220 тыс. человек, заявил в пятницу журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам своего визита в Астану.

Он также коснулся тем украинских переговоров, отметив, что Москва всегда открыта к ним, и функционирования зернового коридора, который может оказаться под вопросом, если выяснится, что взрывчатое вещество для теракта на Крымском мосту было отправлено этим путем из Одессы.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О зерновой сделке

Зерновой коридор был организован под предлогом вывоза продукции беднейшим странам. Россия закроет его, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе, но такой факт пока не установлен. "Если <...> выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора".

Минобороны изначально предполагало призвать по частичной мобилизации меньше 300 тыс. человек. Уже мобилизовано 222 тыс. человек - в подразделениях ВС РФ уже находятся 33 тыс. мобилизованных, в том числе 16 тыс. в частях, привлекаемых к боевым задачам. Бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями, "информационная база сейчас обновляется на современной основе".

"Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало. И в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости". Частичная мобилизация почти заканчивается, примерно за две недели она будет завершена.

Линия соприкосновения на Украине составляет 1,1 тыс. км: "Держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация".

О подготовке мобилизованных

Проходить подготовку должны все мобилизованные. Совбез РФ проведет инспекцию осуществления подготовки мобилизованных граждан.

Сначала мобилизованные попадают в формировательные части, где первичная подготовка занимает от 5 до 10 дней. "Затем уже в зависимости от военно-учетной специальности [они] поступают уже в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительное слаживание".

Что касается уезжающих из России граждан, предпочтительно давать не эмоциональные, а юридические оценки в каждом конкретном случае.

О "Северных потоках"

Решение властей ФРГ выполнять обязательства по НАТО в ущерб немецким интересам - ошибка. "И за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика, граждане федеративной республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для Еврозоны в целом и для Федеративной Республики в частности".

С интересами Германии, судя по всему, мало кто считается. "Иначе не подрывали бы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Они хоть и не работали, но это был элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить, но теперь такой возможности нет".

Решение о запуске оставшейся нитки "Северного потока - 2" вряд ли будет принято. "Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров. Чем руководствуются руководители тех или иных государств - это их дело".

О переговорах с Украиной

Россия всегда открыта для переговоров - договоренности в Стамбуле были чуть ли не парафированы. "Как только [российские] войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало, вот и все. Если они созреют для этого - пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован".

"Они [киевские власти] все время говорили о том, что хотят переговоров и вроде как просили этого, а сейчас приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. Ну, о чем же здесь можно говорить?".

Об участии России в G20

Россия наверняка примет участие в саммите G20, но в каком формате, еще решается. "О каких-то прямых переговорах с кем бы то ни было из участников "двадцатки" пока речи никакой нет. С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте".

Пока платформы для переговоров с президентом США Джо Байденом нет. "Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету".

Об ударах на Украине

Россия действует правильно и своевременно в сложившейся ситуации. "То, что происходит сегодня, - малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях".

"Мы же не ставим перед собой задачу уничтожения Украины". Если бы Украина не отрубила воду в Крыму, "войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым". "Не сделали бы этого действия - не было бы других противодействий".

Сейчас нет необходимости массированных ударов по объектам на Украине. "Потому что из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там - видно будет".

О возможном столкновении с НАТО

Введение войск НАТО на Украину в прямое столкновение с армией РФ, если для Киева положение на поле боя станет катастрофическим, - "это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе". "Надеюсь, что ума-разума, у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать".