Баку решительно отверг попытку ЕС направить гражданскую миссию на территорию Азербайджана - Алиев

Баку после заявлений Макрона считает невозможным участие Парижа в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Баку. 14 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС попытался отправить гражданскую миссию на азербайджанскую сторону границы с Армении, Баку ее решительно отверг, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"6 октября на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге состоялась четырехсторонняя встреча с участием президента Франции, президента Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана. На встрече в результате многочасовых переговоров пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза в количестве 40 человек", - сказал Алиев в пятницу на саммите СНГ в Астане.

"Впоследствии нам стало известно, что их количество будет 50 человек. Они будут находиться там минимум два месяца и цель этой миссии, как мы ее видим, и поэтому мы дали на это согласие, - помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией. Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута", - отметил он.

По его словам, "поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ". "Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии", - подчеркнул президент Азербайджана.

Кроме того, Алиев заявил, что Баку не видит никакой возможности для Парижа участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений после заявлений французского президента Эмманюэля Макрона.

Алиев сказал, что через неделю после встречи в Праге президент Франции выступил с неприемлемыми заявлениями. "В этих заявлениях он объявил Азербайджан в учинении ужасной войны, тем самым, манипулируя фактами, пытался ввести в заблуждение французскую и мировую общественность", - отметил президент Азербайджана.

По его словам, Азербайджан вел войну (карабахскую - ИФ) на своей международно признанной территории. "Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность", - отметил он.