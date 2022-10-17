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Военное обозрение

Иранский дипломат: Гражданская миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе создаст угрозу безопасности в регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин считает, что направление гражданской миссии Евросоюза на армяно-азербайджанскую границу для разрешения приграничного конфликта может привести к дестабилизации в регионе. В интервью азербайджанскому изданию Trend Пакайин заявил, что Азербайджан и Армения могут решить проблемы между собой в рамках Московского соглашения и принципа территориальной целостности.

Экс-посол считает, что присутствие в регионе третьих стран, не представляющих Южный Кавказ, в том числе США и Евросоюза, только создаст дополнительные угрозы безопасности.

Двустороннее решение проблем между Азербайджаном и Арменией без вмешательства стран за пределами региона пойдет на пользу миру и безопасности

— считает Пакайин.

Решение о размещении специальной миссии ЕС в Нагорном Карабахе было принято 7 октября в Праге во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Предполагалось, что мониторинговая миссия будет действовать на территории Армении и Азербайджана в районе приграничного конфликта. Ее основная задача — способствовать укреплению доверия и достижение соглашения о делимитации границ.

Президент Азербайджана высказался против присутствия европейских миротворцев на территории страны. Тогда было принято решение, что миссия будет работать только в Армении. Баку будет сотрудничать с представителями миссии в соответствии со своими интересами. Одно только это уже вызывает большие сомнения в эффективности результатов работы представителей ЕС в регионе.

Гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар сообщил в своем аккаунте Twitter, что сотрудники гражданской миссии прибудут в Ереван уже сегодня.

Как европейцы, абсолютно не знакомые с историей и реалиями карабахского конфликта, за два месяца сумеют добиться того, чего Армения и Азербайджан не сумели достичь в течение нескольких десятилетий, неизвестно. Пока что регулярно вспыхивающие военные конфликты в приграничном районе удается гасить только при вмешательстве Москвы. Как справедливо считает экс-посол Ирана, любое некомпетентное давление третьих стран, которое может быть оказано на Баку или Ереван, скорее всего, только еще более дестабилизирует обстановку в регионе.

Достаточно почитать заголовки в азербайджанской прессе, чтобы понять, во что пытаются вмешаться европейские так называемые миротворцы. В том же азербайджанском издании Trend создана и постоянно пополняется рубрика, касающаяся конфликта с Арменией, под названием «Хроника Победы». Одна из статей в ленте озаглавлена так — «Хроника 44-дневной Отечественной войны». Публикаций с похожими заголовками очень много. И вот это все европейские миссионеры намереваются «разрулить» за два месяца, да еще при довольно скептическом отношении к их роли со стороны руководства Азербайджана.

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