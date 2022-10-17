Министр обороны США торопит Венгрию и Турцию, чтобы они одобрили вступление в НАТО новых членов

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Протоколы о приеме в Североатлантический альянс подписали уже все его участники, кроме Будапешта и Анкары. Поэтому министр обороны США Ллойд Остин торопит Венгрию и Турцию, чтобы они поскорее одобрили вступление в НАТО новых членов.

Такое заявление сделал глава Пентагона на пресс-конференции после саммита с участием министров обороны альянса.

Он обратил внимание на то, что 28 стран НАТО уже ратифицировали протоколы о приеме Стокгольма и Хельсинки, осталось только сделать это турецким и венгерским партнерам.

Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в альянс

- заявил Остин.

Швеция и Финляндия сделали заявки на прием в альянс одновременно, 18 мая. Уже 5 июля протоколы о вступлении были подписаны в штаб-квартире НАТО. После этого требуется ратификация данных документов в каждой стране-участнице альянса.

Стоить обратить внимание, что Анкара выдвинула несколько условий, выполнение которых Стокгольмом и Хельсинки открывает им дорогу к вступлению в НАТО. Эти государства подписали соответствующие меморандумы, где выразили согласие с условиями Анкары. А недавно турецкий министр обороны Хулуси Акар напомнил Финляндии о необходимости выполнить взятые на себя перед Турцией обязательства.