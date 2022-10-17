SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink для Украины - СМИ

Экран оператора украинского беспилотника, предположительно применяющего в своей работе Starlink. Судя по экрану управлящего устройства, речь идет об управлении весьма небольшим дроном.

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя, сообщает телеканал CNN.

"Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы неопределенный период времени", - цитирует телеканал письмо директора SpaceX по продажам правительственным структурам, направленное Пентагону в сентябре.

Как сообщает телеканал, которому удалось ознакомиться с содержанием письма, представитель компании SpaceX просит Минобороны США взять на себя финансирование услуг Starlink.