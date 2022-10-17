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Интерфакс-АВН

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по обслуживанию спутников Starlink для Украины - СМИ

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Экран оператора украинского беспилотника, предположительно применяющего в своей работе Starlink. Судя по экрану управлящего устройства, речь идет об управлении весьма небольшим дроном
Экран оператора украинского беспилотника, предположительно применяющего в своей работе Starlink. Судя по экрану управлящего устройства, речь идет об управлении весьма небольшим дроном.
Источник изображения: The Telegraph

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя, сообщает телеканал CNN.

"Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы неопределенный период времени", - цитирует телеканал письмо директора SpaceX по продажам правительственным структурам, направленное Пентагону в сентябре.

Как сообщает телеканал, которому удалось ознакомиться с содержанием письма, представитель компании SpaceX просит Минобороны США взять на себя финансирование услуг Starlink.

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Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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