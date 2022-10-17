Ракета JFS-M — новое средство огневой поддержки бундесвера.

В ходе состоявшейся в июне текущего года, в Париже международной оружейной выставки Eurosatory 2022 компания MBDA Deutschland представила новую концепцию ракетной системы для объединенной огневой поддержки (Joint Fire Support-Missile, JFS-M). Как сообщается, концепция предлагает решение, способное удовлетворить требования Сухопутных войск Германии в отношении перспективных артиллерийских систем большой дальности (300 км +).

Анализ угроз

Как известно, западная военная теория придает объединенной тактической огневой поддержке (ОТОП) исключительное значение при формировании боевой устойчивости и ударной мощи современных вооруженных сил. Вместе с тем, в процессе проводимой переориентации на национальную и союзническую оборону страны НАТО с сожалением для себя осознали, что существующие возможности ОТОП, оптимизированные для проведения операций по стабилизации, значительно уступают ресурсам равного противника как по количеству, так и по качеству с точки зрения дальности и степени воздействия на цель.

В частности, ВС Китая и России демонстрируют способности использования оперативных объединений разнородных систем и средств для защиты от противника своих войск и территорий, получившие название зон запрещенного доступа и маневра (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). В состав таких объединений входят боевые самолеты, системы ПВО большой дальности, дивизионы баллистических и крылатых ракеты, самоходной и реактивной артиллерии, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самой различной конструкции и потенциала.

Обе страны разработали новые артиллерийские и зенитные системы, которые не только имеют значительную дальность стрельбы, но и сравнительно дешевы. За счет большой дальности действия и большого количества систем разного типа обеспечивается высокая пространственная и временная доступность средств огневой поддержки, что в последнее время стало отчетливо видно в ходе специальной военной операции России на Украине. Прорыв такого многослойного и высокоразвитого защитного экрана A2/AD ставит перед армиями Запада принципиальные вызовы, некоторые из которых не могут быть решены с помощью существующих систем.

Средства поражения для перспективной системы огня с закрытых позиций

В целом, западные источники отмечают, что указанные недостатки признаны военно-политическим руководством стран НАТО и должны быть устранены с помощью концептуальных решений отдельных государств. С этой целью в рамках исследования «Общая система огня с закрытых позиций» (Common Indirect Fire System) военные эксперты Германии и Франции совместно изучили целесообразность в будущем закупать оружие непрямой наводки на многонациональной основе. Свое исследование они завершили в 2018 году, и с тех пор многонациональный подход приостановлен, поскольку, как выяснилось, различные требования и идеи не могут быть между собой полностью согласованы и гармонизированы.

Модернизация существующих РСЗО

Опираясь на полученный опыт, бундесвер намерен реализовать собственные решения, позволяющие в среднесрочной перспективе закрыть пробелы в возможностях ствольной и реактивной артиллерии, а также минометных комплексов. В этом отношении в рамках проекта «Совокупность средств поражения для перспективной системы огня с закрытых позиций» (ZukSysIndirF) ответственность возложена на командование Сухопутных войск. В рамках подпроекта «Перспективная система непрямого огня большой дальности» (Zukünftiges System Indirektes Feuer großer Reichweite) с одной стороны предполагается модернизация существующих реактивных артиллерийских систем и их дальнейшее оснащение новым, более мощным вооружением разных типов.

С другой стороны, артиллерийские части корпусного и дивизионного уровня должны получить возможность бороться с противником на дальностях более 150 км. В зависимости от источника указывается максимальная дальность от 300 до 499 км. При этом, подчеркивается, что параметр в 499 км представляет собой не техническое, а политическое ограничение, поскольку наземные средства поражения с характеристиками, превышающими 500 км, считаются системами средней дальности, распространение которых Берлин пытается ограничить с помощью режимов контроля над вооружениями.

Ракета JFS-M для объединенной огневой поддержки

По взглядам командования бундесвера, считается бесспорным дальнейшее возрастание сложности будущих военных конфликтов. Один из вероятных сценариев эксперты CВ Германии тезисно представили в работе «Как сухопутным войскам воевать в будущем?» В этом сценарии боевые полосы становятся шире, глубже и запутаннее. В то время, как собственным силам предстоит разбираться со статическими и подвижными целями в городской среде и на пересеченной местности. Одновременно от них потребуется уделять большое внимание предотвращению сопутствующего ущерба. Кроме того, прежде чем применяемые системы смогут воздействовать на противника (точечно и дозировано), им придется преодолевать несколько эшелонов его обороны, состоящей из разнообразных систем ПВО и РЭБ.

Сценарии боевого применения становятся шире, глубже и запутаннее

Именно для такого сценария компания MBDA Deutschland GmbH (Шробенхаузен/Schrobenhausen, Бавария) разрабатывает ракету для объединенной огневой поддержки (Joint Fire Support-Missile, JFS-M). При этом, ожидается, что являясь качественно новым средством поражения, JFS-M сможет не только повысить эффективность немецкой артиллерии, но и открыть для войск дополнительные оперативные возможности.

Управляемая или баллистическая ракета

По имеющимся данным, «перспективная система огня с закрытых позиций большой дальности» должна отвечать целому набору требований. Прежде всего, быть способной работать за пределами 300 км и по нескольким категориям целей (подвижным и неподвижными, точечным и площадными, на открытой местности и в городской застройке), включая, находящиеся под защитой зенитных комплексов или средст РЭБ. Кроме того, должна гарантироваться возможность изменения первоначальной миссии боеприпаса или её прерывание.

Инженеры MBDA убеждены, что указанные требования лучше и проще реализовать с помощью управляемой ракеты (УР), чем это было бы возможно с ракетой, двигающейся по баллистической траектории. УР предлагают несколько преимуществ:

Возможность программирования точного маршрута подлета к цели, что позволяет облетать потенциально опасные точки и зоны. По сравнению с баллистическими ракетами (БР) и БР, управляемыми на конечном участке траектории, это требует значительно меньшего вмешательства в управление воздушным пространством и координации на будущем поле боя.

УР могут выполнять бреющий и контурный полет, что усложняет противодействие со стороны ПВО противника.

В сравнении с БР минимальная дальность стрельбы маневренной УР значительно меньше. При необходимости, JFS-M должна позволять после старта менять направление полета и поражать цели в непосредственной близости от огневой позиции. Согласно публикациям, потенциальная дальность стрельбы JFS-M определяется MBDA в интервале от 1 до 499 км, в то время как БР, чтобы быть эффективными, могут иметь минимальную дальность стрельбы не менее 10-15 км.

Управляемые ракеты способны точно поражать движущиеся цели.

Для максимального снижения рисков и затрат при разработке, специалисты MBDA полагаются на эффект синергии. С этой целью в ходе дальнейшего проектирования планируется использовать зарекомендовавшие себя технологии, которые уже успешно разработаны и используются в других изделиях компании. Кроме того, предусматривается обеспечить максимально широкую технологическую близость к иным разрабатываемым перспективным системам беспилотных и совместимых летательных аппаратов. Считается, что помимо синергетического эффекта в производстве, это также даст дополнительные оперативные преимущества. Например, по взглядам экспертов MBDA, артиллерия сможет использовать JFS-M для поддержки ВВС в воздушной войне.

Продолжение следует…

По материалам ресурса soldat-und-technik.de