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Военное обозрение

Сладков о ходе частичной мобилизации: «Мы очень быстро выбираемся из ямы, которую сами выкопали»

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Источник изображения: topwar.ru

Мы очень быстро выбираемся из ямы, которую сами выкопали. И хотя в ходе мобилизационных мероприятий было допущено множество ошибок, которые признали на самом высоком уровне, командование Вооруженных сил РФ успешно их исправляет.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков о ходе частичной мобилизации.

Меня реально удивляет, с какой скоростью мы вылезаем из той глубокой ямы, которую сами откопали

- написал он.

Сладков считает, что прежнее военное руководство разрушило мобилизационную систему страны. Он отмечает, что наибольший ущерб был нансен ей, когда Министерством обороны России руководил Анатолий Сердюков – предшественник Сергея Шойгу. Журналист напомнил, что именно тогда в стране были расформированы кадрированные воинские части.

Такие части были укомплектованы всем необходимым, кроме личного состава. Они были укомплектованы техникой, вооружением, боеприпасами. Казармы были рассчитаны на штатную численность военнослужащих, но служили там по большей части только командиры и их заместители. Правда, при необходимости они были готовы в любой момент принять мобилизованных граждан в свои ряды и тут же приступить к выполнению боевых задач.

Раньше таких частей было в России много, но затем почему-то решили, что в них нет необходимости. И теперь нам приходится «изобретать велосипед», расходуя больше средств, чем их бы требовалось на содержание кадрированных частей, прилагая массу усилий и проявляя чудеса изобретательности.

Несмотря на все это, Россия проводит мобилизацию быстро и качественно, в кратчайшие сроки добиваясь нужного результата.

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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Шойгу Сергей
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