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Интерфакс-АВН

НАТО будет внимательно следить за учениями РВСН РФ - Столтенберг

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Учения РВСН. Архивное фото
Учения РВСН. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Брюссель. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс будет внимательно следить за предстоящими в РФ учениями РВСН, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У союзников по НАТО очень хорошая служба разведки. Мы следили за российскими ядерными силами на протяжении десятков лет, и, разумеется, мы продолжим пристально следить за ними. Также мы будем сохранять бдительность, в том числе и сейчас, когда в РФ начинают новые учения", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны альянса.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о командно-штабном учении в Марий Эл со стратегическими комплексами "Ярс".

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в Республике Марий Эл проводится командно-штабное учение с Йошкар-Олинским ракетным соединением", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, в учении задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

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Минoбороны РФ
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Военные учения
Ядерный щит
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