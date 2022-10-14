Fincantieri укрепляет сотрудничество с греческими компаниями в рамках проекта поставки корветов ВМС Греции

ЦАМТО, 13 октября. Итальянская компания Fincantieri 12 октября объявила о состоявшемся в посольстве Италии в Афинах подписании ряда меморандумов о взаимопонимании (MoU) с несколькими потенциальными греческими поставщиками.

Меморандумы подписаны в контексте реализуемой МНО Греции программы строительства четырех корветов, обеспечения интегрированной логистической поддержки (ILS) и поддержки в процессе эксплуатации (ISS).

Целью подписания меморандумов о взаимопонимании является закладка основы для определения вариантов сотрудничества в сфере поставок материалов и выполнения работ в рамках субподряда. Ранее Fincantieri провела в Греции предварительную оценку для определения потенциальных поставщиков для участия в программе.

Как сообщал ЦАМТО, в 2021 году власти Греции инициировали программу модернизации ВМС, предусматривающую закупку до 12-13 современных надводных боевых кораблей большого водоизмещения, включая фрегаты и корветы.

Помимо подписанного в марте 2022 года контракта на поставку трех фрегатов FDI HN французской компании Naval Group, командование ВМС Греции намерено приобрести четыре новых корвета. Известно, что интерес к программе проявили европейские судостроительные группы – Naval Group, Damen и Fincantieri, британская Babcock и американская Lockheed Martin.

Fincantieri предлагает греческому флоту корветы класса "Аль-Зубарах". Окончательное решение о закупке пока не принято. Как предполагается, оно будет зависеть не только от характеристик кораблей, стоимости и сроков их поставки, но и от геополитической ситуации.

Корвет класса "Аль-Зубарах" спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Он предназначен для выполнения различных задач, от разведки до участия в боевых действиях. Длина корвета составляет 107 м, ширина – 14,7 м, водоизмещение – 3250 т. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAD и может развивать максимальную скорость 28 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. На борту могут размещаться 112 человек, скоростные шлюпки RHIB. Летная площадка и ангар рассчитаны на размещение одного вертолета NH-90. В состав вооружения входят 76-мм АУ Super Rapid, ВПУ с 16 ЗУР "Астер-30" Блок-1, 8 ПКР MM40 Блок-3, ПУ Mk.49 ЗРК RAM, два ДУМВ "Марлин-WS" группы Leonardo.