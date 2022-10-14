Войти
ТАСС

МАГАТЭ и Россия в прагматичном ключе обсудили создание защитной зоны на Запорожской АЭС

316
0
+1
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Маргарита Костив

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию прошел в деловой атмосфере

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и российская делегация в прагматичном ключе обсудили идею о создании защитной зоны на Запорожской АЭС в ходе визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Россию. Об этом сообщил в четверг представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию прошел в деловой атмосфере. Команда МАГАТЭ и российская межведомственная делегация в прагматичном ключе обсудили его инициативу о создании защитной зоны на ЗАЭС", - написал Ульянов в Twitter.

Гросси встретился 11 октября в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе Запорожской АЭС. Ранее он посетил Украину, где обсуждал вопросы безопасности ЗАЭС с Зеленским.

Запорожская атомная станция является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. АЭС продолжила работу в штатном режиме. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что боевых армейских подразделений на территории станции нет, там находятся только охранные подразделения Росгвардии, специалисты войск РХБЗ, отвечающие за радиологическую безопасность, и сотрудники Росатома, присутствие которых необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Росатом
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
02.03.2022
Время жертвовать Европой
12.01.2022
Добрым словом и пистолетом
02.07.2020
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
21.02.2018
Полигон интеграции
05.10.2017
Александр Пухненков, «Астейс»: «Если после подрыва экипаж жив, это самая высокая оценка нашего труда»
29.09.2015
Портфель рекордов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 12:04
  • 1
В Индии снова разбился корабельный истребитель МиГ-29К
  • 14.10 11:41
  • 35228
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.10 11:12
  • 7
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"
  • 14.10 08:58
  • 4
Операция - талый снег
  • 14.10 08:20
  • 1
Минобороны РФ показало работу ракетных комплексов «Штурм-С»
  • 14.10 05:53
  • 6
Титан разведчикам и штурмовым подразделениям
  • 13.10 18:40
  • 1
Астана придерживается сотрудничества с Москвой в военной сфере
  • 13.10 18:39
  • 1
Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД
  • 13.10 18:05
  • 1
Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
  • 13.10 15:47
  • 1
Российский «Аквариус» займется выпуском процессоров с архитектурой RISC-V
  • 13.10 12:54
  • 2
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
  • 13.10 12:10
  • 1
Современные вооруженные конфликты предъявляют новые требования к войскам и технике
  • 13.10 07:43
  • 3
Шаманы из разных регионов провели обряд в поддержку российских военнослужащих
  • 13.10 02:27
  • 1
Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США
  • 12.10 13:40
  • 1
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО