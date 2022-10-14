МАГАТЭ и Россия в прагматичном ключе обсудили создание защитной зоны на Запорожской АЭС

Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию прошел в деловой атмосфере

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и российская делегация в прагматичном ключе обсудили идею о создании защитной зоны на Запорожской АЭС в ходе визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Россию. Об этом сообщил в четверг представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию прошел в деловой атмосфере. Команда МАГАТЭ и российская межведомственная делегация в прагматичном ключе обсудили его инициативу о создании защитной зоны на ЗАЭС", - написал Ульянов в Twitter.

Гросси встретился 11 октября в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Глава агентства назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе Запорожской АЭС. Ранее он посетил Украину, где обсуждал вопросы безопасности ЗАЭС с Зеленским.

Запорожская атомная станция является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. АЭС продолжила работу в штатном режиме. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что боевых армейских подразделений на территории станции нет, там находятся только охранные подразделения Росгвардии, специалисты войск РХБЗ, отвечающие за радиологическую безопасность, и сотрудники Росатома, присутствие которых необходимо для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС.