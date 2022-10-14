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Военное обозрение

Комбат Ходаковский: На фронт начали поступать современные технические средства разведки, долгое время лежавшие в запасниках

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РЛС «Соболятник»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, как никто, пожалуй, хорошо знакомый с реальной обстановкой в зоне спецоперации, поделился хорошими новостями. В своем Телеграм-канале Ходаковский рассказал, что недавно встретился с бойцом бригады морпехов, который попросил перепрошить программное обеспечение довольно дорогого и высокоэффективного коптера. На вопрос, где он его взял, морпех ответил:

Да забрал у нас в одной службе. Они получили, а выдавать не стали: висит на них, а вдруг мы потеряем, — как списывать тогда?

В частности, речь идет о технических средствах разведки и корректировки огня артиллерии, известных как комплексы «Соболятник» и «Аистёнок». Удивительно, но эти очень эффективные и так нужные на фронте системы были разработаны нашими оружейниками еще несколько лет назад. Но почему-то бойцам на передовую начали поступать только сейчас. Как написал Ходаковский, только сейчас «Соболятник» и «Аистёнок», названия которых он ранее не слышал, «извлекаются из спецхрана и отмобилизовываются на фронт».

Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л271 «Аистёнок» предназначен для оснащения подразделений уровня «рота-батальон» и способен выполнять задачи, связанные с обнаружением различных объектов как на земле, так и в воздухе. Впервые комплекс, разработанный НПО «Стрела» (входит в состав концерна «Алмаз-Антей»), был представлен в ходе выставки МВСМ-2008 в августе 2008 года. Основными задачами РЛС «Аистенок» является слежение за работой своей и вражеской артиллерии, обнаружение целей противника, в том числе движущихся, корректировка огня в любое время суток вне зависимости от погодных условий.

РЛС «Аисте­нок»

Современные станции ближней разведки «Фара» и радиолокационные станции «Соболятник» впервые поступили на вооружение спецназа Южного военного округа в январе этого года, хотя их серийное производство было налажено тем же НПО «Стрела» еще в начале 2021 года. Основная задача переносной РЛС «Соболятник» — слежение за действиями своих войск и противника с обнаружением стрельбы из различных артиллерийских систем, как ствольных, так и реактивных.

Получается, многочисленные разговоры о том, что наша оборонка не способна обеспечить армию современными техническими средствами, не соответствуют действительности? И сколько еще таких нужных и передовых комплексов лежит на складах только потому, что кто-то из тыловиков боится взять на себя ответственность и отправить дорогую, но очень нужную технику на передовую?

Вот кого-то попустило, - и «Соболятники» вырвались на свободу...

— с некоторой горькой иронией резюмирует комбат «Востока».

Возможно, что эти подвижки со снабжением в армии связаны с недавними кадровыми перестановками в ВС РФ. Очень хотелось бы, чтобы такие новости с передовой стали не случайными событиями, а устойчивой тенденцией.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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