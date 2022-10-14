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Интерфакс-АВН

Запущенный с Байконура ангольский спутник связи Angosat-2 успешно выведен на орбиту - "Роскосмос"

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Пуск ракеты-носителя «Протон-М»
Пуск ракеты-носителя «Протон-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Москва. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, запущенный в среду с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту, сообщили в "Роскосмосе".

"Ночью 13 октября ангольский спутник "Ангосат-2", созданный предприятием Роскосмоса, выведен на заданную орбиту", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Накануне ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 18:00 мск с площадки 81 космодрома Байконур. Ракета вывела на орбиту спутник связи Angosat-2 с разгонным блоком ДМ-03.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 36 тыс. км от Земли.

Спутник Angosat-2 изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева (входит в "Роскосмос"). В основе космического аппарата применена платформа "Экспресс-1000H" разработки ИСС. Масса аппарата составляет около 1,7 тонн, расчётный срок работы - 15 лет.

Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Байконур
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