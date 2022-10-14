В СФ разработали проект об участии осужденных военных и гражданских лиц в боевых действиях

При этом осужденные могут быть освобождены от наказания

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сенаторы разработали законопроект, предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным как для военнослужащих, так и для гражданских лиц. При этом они могут быть освобождены от наказания, если "проявят мужество и героизм на военной службе"; текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства. В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях", - говорится в пояснительной записке.

Как уточнила ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая является одним из авторов документа, законопроект разработан на основании обращений граждан и с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества. Согласно документу, военнослужащему, которому назначено наказание в виде ареста, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до пяти лет, выразившему желание участвовать в боевых действиях в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта, судом может быть предоставлена отсрочка от реального отбывания наказания до фактического окончания боевых действий. "Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания", - отмечает сенатор.

Также возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях.

Диспозиция предлагаемой статьи УК не будет распространяться на лиц, осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Как говорится в законе, отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. "В остальных случаях военнослужащие, уже осужденные к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, отбывающие наказания в местах лишения свободы, подлежат увольнению с военной службы, теряют статус военнослужащего и могут претендовать на предоставление отсрочки отбывания наказания либо полного освобождения от наказания в том же порядке, что и остальные гражданские лица, осужденные к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, изъязвившие желание принять участие в боевых действиях", - пояснила Ковитиди.

Если после предоставления отсрочки осужденный откажется от участия в боевых действиях, будет "ненадлежащим образом" исполнять обязанности военной службы или уклоняться от ее прохождения, то суд, согласно законопроекту, по представлению командования должен будет рассмотреть вопрос об отмене отсрочки исполнения приговора и отправить осужденного в исправительное учреждение в соответствии с ранее вынесенным приговором.

Согласно документу, при рассмотрении судом вопроса о предоставлении отсрочки исполнения наказания в каждом конкретном случае судом будут учитываться характеристика личности осужденного, его состояние здоровья, военно-учетная специальность и уровень профессиональной подготовки, а также мнение органов военного управления о целесообразности его использования в боевых действиях. Как говорится в документе, полное освобождение от наказания осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.

Также законопроект, как отметила сенатор, устраняет пробел в законодательном регулировании в том, что гражданские лица, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, а также осужденные к ограничению свободы, "по сути пользуются отсрочкой от призыва на военную службу по мобилизации". Согласно документу, суд может принять решение об отсрочке исполнения наказания до окончания мобилизации для граждан, приговоренных к наказанию в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, а также к ограничению свободы. При этом ходатайство осужденного не требуется, судебное решение будет приниматься только с учетом представлению военного комиссара субъекта РФ "о целесообразности призыва на военную службу по мобилизации и направления для участия в боевых действиях".

"Проект федерального закона направлен на обеспечение военной безопасности государства, гуманизации уголовного законодательства, а также предусматривает возможность исправления осужденных в условиях, не связанных с лишением свободы", - отметила Ковитиди.

По словам сенатора, законопроект в настоящий момент выходит на финальную стадию и после заключительных согласований будет внесен в Госдуму.