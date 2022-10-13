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ТАСС

Пентагон: Запад добивается от своих ВПК наращивания вооружений для передачи Киеву

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Контактная группа Запада обсудила меры отслеживания передаваемого Киеву оружия, отметили в ведомстве

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. США и их союзники добиваются от своих ВПК наращивания объемов производства вооружений для передачи Киеву, а также для пополнения своих собственных арсеналов. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, выступая в Брюсселе на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"Мы добиваемся активизации нашей промышленной базы для наращивания производства систем для защиты Украины и удовлетворения при этом наших собственных потребностей в сфере обеспечения безопасности", - сказал он.

По словам Остина, на шестом по счету заседании группы был достигнут "отличный прогресс". "Я очень рад, что в сегодняшней дискуссии приняли участие министры и начальники штабов из примерно 50 стран. Это еще раз подчеркивает решимость международного сообщества поддерживать самооборону Украину", - добавил руководитель Пентагона. Он отметил, что участие во встрече также принимал министр обороны Украины Алексей Резников.

Созданная странами Запада контактная группа по координации военной помощи Украине обсудила меры обеспечения подотчетности для отслеживания оружия, передаваемого Киеву.

"По мере того как мы увеличиваем долгосрочную поддержку Украины, прозрачность и подотчетность продолжают играть ключевое значение", - сказал он. "На сегодняшней встрече мы обсудили меры обеспечения подотчетности, которые Украина задействует для обеспечения того, чтобы передовые вооружения полностью отслеживались", - добавил Остин.

США добиваются того, чтобы Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины, передал Киеву комплексы различной дальности.

В сентябре заместитель американского постпреда при ООН Ричард Миллс, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, утверждал, что США серьезно относятся к вопросу предотвращения незаконного распространения поставляемого Киеву оружия и работают над тем, чтобы оно не попало в чужие руки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие официальные лица РФ обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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