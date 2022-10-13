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ТАСС

Байден назвал удары ВС РФ по объектам на Украине "жестокими и выходящими за рамки"

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Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Adam Schreck

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает удары ВС РФ по объектам на Украине "жестокими и выходящими за рамки" действиями.

Американский лидер утром в среду общался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в штат Колорадо. "Какова ваша реакция на недавние удары РФ по гражданской инфраструктуре на Украине", - спросил один из сотрудников СМИ. "[Это] жестоко и выходит за рамки", - утверждал в ответ Байден.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. 

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