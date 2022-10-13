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Военное обозрение

Украинская разведка сосчитала количество якобы иранских беспилотников Shahed 136 на вооружении ВС России

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская разведка подсчитала количество якобы иранских беспилотников, стоящих на вооружении российской армии. Тема была поднята Зеленским во время выступления на заседании G7.

Украинский президент нажаловался "большой семерке" на Россию, применившую крылатые ракеты для ударов по критически важной инфраструктуре, заодно вспомнив и про дроны-камикадзе "Герань-2", которые в Киеве упорно называют Shahed 136. По словам Зеленского, Россия якобы заказала в Иране 2,4 тысячи беспилотников, такие данные представила украинская разведка. Теперь Западу необходимо поставить на Украину системы ПВО, чтобы от них защититься.

Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему противовоздушной обороны, что дает возможность обезвредить часть российских ракет и беспилотников. Но! Одних только «шахидов» Россия заказала у Ирана 2400 — по данным нашей разведки

- заявил он.

Между тем Иран так и не признал фактов поставки беспилотников Россию, да и в Москве не спешат в этом признаваться. Летают над Украиной большие дроны-камикадзе, уже прозванные украинскими военными "шахид-мопедами" за специфический звук двигателя, поражают цели, ну и пусть. А иранские они, или российские, не суть важно. Главное, что противовоздушная оборона Украины перед ними бессильна, а все заявления о якобы сбитых чуть ли не десятками дронах - это обычная пропаганда, призванная успокоить население.

В свою очередь некоторые эксперты предполагают, что Россия закупила в Иране комплекты для сборки и собирает беспилотники на одном из своих предприятий.

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Иран
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