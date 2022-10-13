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Интерфакс-АВН

Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК

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МС-21 с двигателями ПД-14
МС-21 с двигателями ПД-14.
Источник изображения: Ростех

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Опытный образец авиалайнера МС-21, прошедший ремоторизацию и совершивший на прошлой неделе первый полёт на двигателях ПД-14, в среду успешно перебазировался по маршруту Иркутск-Жуковский, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"МС-21 с российскими двигателями вылетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, провёл в воздухе более пяти часов и совершил посадку на аэродроме ЛИИ Громова (Жуковский, Московская область, - "ИФ"). Этот борт присоединился к ещё одному МС-21, оснащённому двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний", - сказано в сообщении.

В минувшую пятницу пресс-служба госкорпорации "Ростех" сообщила, что поднялся в воздух второй опытный экземпляр пассажирского самолёта МС-21, оснащённый двигателями ПД-14 разработки и производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Этот лайнер стал вторым МС-21, оснащённым российскими двигателями. Первый самолёт с ПД-14 взлетел 15 декабря 2020 года.

"Ростех" ранее информировал, что после выполнения трех полётов опытный образец МС-21 отправится в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Лётно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени Яковлева.

Как сообщалось, изначально проект среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 разрабатывался с двумя типами силовой установки. Первые опытные самолеты оснащены американскими двигателями PW1400G производства Pratt&Whitney. Однако в серийное производство самолет пойдет с российской силовой установкой ПД-14.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
ИАЗ
ЛИИ им. Громова
ОАК
ОДК УК
ОКБ им. Яковлева
Проекты
2020-й год
МС-21
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