Резников заявил, что поставки ПВО Киеву - главный вопрос на заседании в Рамштайне

Министр обороны Украины напомнил, что Германия объявила о передаче Украине первой из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос о поставках Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) является первым пунктом в повестке дня на шестом заседании группы по координации военной помощи Киеву в Брюсселе.

"Наша работа начинается в рамках Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-6") и встречи с министрами обороны[стран - членов] НАТО, - написал Резников на своей странице в Twitter. - Также провожу важные двусторонние встречи. Пункт номер один на повестке дня сегодня - усиление противовоздушной обороны". Министр обороны Украины добавил, что "настроен оптимистично".

Резников напомнил, что Германия объявила о передаче Украине первой из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Он также заявил, что ожидает передачи Киеву Соединенными Штатами зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. "Нам надо больше", - добавил министр обороны Украины.

Конфликт на Украине находится в центре внимания открывшегося в среду в Брюсселе двухдневного заседания министров обороны 30 стран - членов НАТО. Как рассказал накануне журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс обсудит увеличение военной помощи Киеву. Кроме того, на полях мероприятия в среду проходит встреча контактной группы по координации военной помощи Украине. Впервые участники этой группы встретились в Германии в конце апреля на военно-воздушной базе Рамштайн, по которой был назван этот формат. Резников принимает участие в обоих заседаниях.

Германия во вторник передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби также сообщал, что власти США рассчитывают "в самом ближайшем будущем" передать Киеву первые два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS.