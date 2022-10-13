Минобороны ФРГ заявило о поставках Киеву "в ближайшие недели" гаубиц и РСЗО Mars-2

Власти Германии ранее сообщали, что в первых трех кварталах 2022 года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Германия в ближайшие недели передаст украинской стороне очередные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2. Об этом сообщило в среду в Twitter Минобороны ФРГ.

"Встреча в формате "Рамштайн" [контактная группа по Украине] проходит в особенный момент: ракетные атаки со стороны России и частичная мобилизация, фиктивные референдумы и контрнаступление Украины. Мы координируем нашу постоянную поддержку [Украины]. В ближайшие недели Украине будут переданы новые гаубицы Panzerhaubitze 2000 и [РСЗО] Mars-2", - отметило оборонное ведомство Германии.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars.