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ТАСС

Число совместных военных мероприятий с участием стран СНГ планируют увеличить в 2023 году

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

В Минобороны РФ отметили, что также планируется "обеспечение усилий по противодействию терроризму и другим совместным вызовам и угрозам"

БАКУ, 12 октября. /ТАСС/. Военные ведомства стран Содружества Независимых Государств (СНГ) планируют в 2023 году повысить интенсивность проведения совместных мероприятий вооруженных сил. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

"Комитет начальников штабов одобрил план мероприятий многостороннего военного сотрудничества на следующий год. В соответствии с ним в 2023 году предусматривается дальнейшее углубление сотрудничества оборонных ведомств по основным направлениям взаимодействия, повышение интенсивности проведения совместных мероприятий вооруженных сил, обеспечение усилий по противодействию терроризму и другим совместным вызовам и угрозам", - сказали в российском ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что участники заседания также одобрили основные подходы к проведению совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО "Боевое Содружество - 2023".

12 октября в Баку состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, в котором приняли участие военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков. 

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