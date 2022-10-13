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Интерфакс-АВН

Путин: Польша, Украина и США - среди бенефициаров инцидентов на "Северных потоках"

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Аэрофотосъемка поверхности воды над местом утечки из газопровода «Северный поток — 2». Снимок сделан с борта F-16 Вооруженных сил Дании
Аэрофотосъемка поверхности воды над местом утечки из газопровода «Северный поток — 2». Снимок сделан с борта F-16 Вооруженных сил Дании.
Источник изображения: Danish Defence

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - США, Украина и Польша являются главными бенефициарами диверсий на "Северных потоках", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выгодоприобретатель, бенефициар - и так понятно, здесь особенно не нужно вдаваться в детали. Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем - они проходят по территории Польши, "Ямал-Европа" - по территории Украины (два потока), все в свое время построила Россия за свои деньги, а также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам", - сказал Путин, выступая в среду на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

В этих условиях, отметил глава государства, теперь можно уже в больших объемах навязывать европейским странам сжиженный природный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. "И цены на американский СПГ значительно выше, и это всем хорошо было и раньше известно, ну, а сейчас тем более", - добавил Путин.

По его словам, "есть еще и дополнительные риски, кроме ценовых показателей". "Они заключаются в том, что все это нестабильно, и любые поставки могут уплыть в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали, причем, совсем недавно, когда американские танкеры, ведущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались", - отметил президент.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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