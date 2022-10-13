Стало известно, почему Индия покупает оружие у России, а не у США

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар объяснил, почему его страна закупает оружие у России, пишет портал Breitbart. Москва всегда сотрудничала с Нью-Дели, в то время как США отдавали предпочтение Пакистану, подчеркнул дипломат.

Джон Хэйвард (John Hayward)

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления во вторник, 11 октября, отстаивал дружественные отношения своей страны с Россией. Он напомнил западным критикам, что Москва была готова поставлять Индии оружие в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники "видели военную диктатуру рядом с нами в качестве более предпочтительного партнера".

Джайшанкар имел в виду заклятого соперника Индии Пакистан. США "ухаживали" за Исламабадом как за союзником в середине прошлого века, даже когда местное правительство было свергнуто серией военных переворотов.

У некоторых индийцев сохранились особенно четкие и горькие воспоминания о том, как в 1971 году США поддерживали пакистанскую диктатуру в её борьбе против усилий Индии создать независимое национальное государств Бангладеш на востоке Пакистана, которые в итоге увенчались успехом. В Нью-Дели всегда называли геноцидом наступление Исламабада на этнических бенгальцев в регионе, который впоследствии стал независимым.

Американское правительство при администрациях Трампа и Байдена было особенно недовольно тем, что Индия приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400 — контракт на пять миллионов долларов был подписан в октябре 2018 года.

Обе эти администрации намекали, что Нью-Дели может столкнуться с санкциями из-за поставок оружия. Индийские официальные лица проигнорировали эти угрозы и в прошлом месяце наконец получили российские ракеты, заявив, что страна "намерена непоколебимо придерживаться своих национальных интересов".

Во время пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг во вторник Джайшанкар был явно раздражен вопросами журналистов о зависимости Индии от России в области военной техники, в то время как США и Европа хотят жестких санкций против Москвы из-за спецоперации на Украине.

"У нас давние отношения с Россией, и эти отношения хорошо служат нашим национальным интересам", — сказал Джайшанкар.

"Как вы знаете, у Индии есть значительный запас вооружений советского и российского производства. Этот запас на самом деле увеличился по целому ряду причин. Во-первых, достоинства самих этих систем вооружений, но также и тот факт, что в течение нескольких десятилетий западные страны не поставляли оружие в Индию и фактически видели в качестве более предпочтительного партнера расположенную рядом с нами военную диктатуру", — буквально проворчал Джайшанкар.

Правда, министр иностранных дел Индии намекнул, что его правительство можно убедить пересмотреть свои оборонные отношения с Россией, поскольку оно выступает против военной спецоперации на Украине, хотя и воздержалось при предложенном США голосовании в ООН с целью осудить её.

По словам Джайшанкара, с Вонг он обсудил, среди прочего, "Украину и последствия украинского конфликта для Индо-Тихоокеанского региона".

"Мы очень четко были против конфликта на Украине. Мы считаем, что это не отвечает ничьим интересам — ни самих участников конфликта, ни международного сообщества. Как страна глобального Юга мы своими глазами видели, как сильно это повлияло на страны с низким уровнем доходов", — сказал он.

"Мы выносим суждения, которые отражают как наши будущие интересы, так и нашу текущую ситуацию, — добавил Джайшанкар. — Я считаю, что из нынешнего конфликта, как и любого военного конфликта, можно извлечь уроки. И я уверен, что мои профессиональные коллеги в армии изучат его очень внимательно".

В понедельник Индия и Китай неожиданно подвергли Россию критике за серию смертоносных ракетных ударов по украинским городам.

"Индия глубоко обеспокоена эскалацией конфликта на Украине, в том числе ударами по инфраструктуре и гибелью мирных жителей", — заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи (Arindam Bagchi).

Комментарии читателей:

Woodford Reserve LGB/FJB

О чем вы говорите? О Пакистане и Америке? Одна страна экспортирует исламских боевиков, а другая навязывает всем каких-то сумасшедших прогрессистов! Нам в Индии такое не подходит. Пошли обе эти страны к черту!

Last Starship From Home

Правительство США и при администрации Трампа, и при администрации Байдена было особенно недовольно тем, что Индия приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кто мы в Америке, в конце концов, чтобы диктовать, какое оружие хочет купить иностранное государство?

Iam

Смерти и разрушения на Украине затягиваются ТОЛЬКО из-за эгоизма Зеленского и ошибочного решения Запада разжигать конфликт, а не искать мирного решения. Байден предпочитает просаживать миллиарды наших долларов, чем добиваться немедленного прекращения конфликта. Он хочет затягивания глобальной экономической нестабильности и новых смертей. Если бы у США был компетентный госсекретарь, он бы убедил Зеленского уступить часть территории, не вступать в НАТО и положить конец всему "украинскому конфликту". Но у Энтони Блинкена по прозвищу "Кивающий болванчик" (WinkinBlinkenNod) нет ни одного опустившегося яичка. То есть он так же дипломатически бессилен, как Байден бессвязен.

Человечество на стороне Индии. И проблема вообще НЕ в России.

Mark Hamilton

Люди гибли в Донбассе в течение долгих лет. И именно ДО начала российской спецоперации число смертей там увеличилось. Так что не надо лгать.

Chris Petri

Моди, Индия и Мексика хотят мира на Украине. Дональд Трамп должен сотрудничать с планом ООН. Владимир Путин предоставил индийским студентам безопасный проезд в первые дни конфликта, и это широко освещалось в индийской прессе.

Phaeton

Есть мирный план, честный и справедливый.

Киевский режим безоговорочно капитулирует и получает справедливый суд.

Правда, без смертной казни.

Frank the Tank

США всегда выбирают себе неправильных союзников, а потом удивляются, почему страна у них в таком хаосе!

Downercow

Посмотрите на нашу Америку. Мы всегда ставили не на ту лошадь. Вспомните эту смешную холодную войну. Мы в ней якобы боролись со злыми социалистами. А теперь, после нашей победы, эти социалисты заполонили США и западную Европу!

RodgerTheDodger

В том, что началась военная фаза украинского конфликта, виновата сама Украина. Пора называть черное черным, а белое — белым. Это задокументированные факты.