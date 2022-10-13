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ТАСС

Глава МИД Эстонии призвал Европу не бояться заявления России о "красных линиях" на Украине

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Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

По словам Урмаса Рейнсалу, Западу необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Европейским союзникам Украины не нужно пугаться предупреждения России о "красных линиях" в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу телеканалу CNN во вторник.

"Политика умиротворения в целом - то, что мы, может быть, в некоторых случаях использовали, чтобы избежать эскалации, - куда нас привела? К этой войне, подобной геноциду. И теперь, я думаю, нам не следует бояться. Что еще может произойти? <...>. В интересах человечества и нашей собственной безопасности в Европе мы должны действовать", - сказал Рейнслау.

По его словам, Западу в свете массированного удара России по объектам инфраструктуры необходимо усилить поддержку Украины в сфере безопасности. "Нужны поставки средств противовоздушной обороны для защиты, в частности, районов проживания гражданского населения, гражданской инфраструктуры, особенно до наступления зимы", - добавил министр.

В понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя обещания руководства США предоставить военную технику Киеву, заявил, что "подобное содействие", а также помощь Киеву разведданными, инструкторами и консультированием ведения боевых действий - это "путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО". Дипломат также призвал Вашингтон и западные страны не пересекать "красных линий" и перестать "накачивать" Украину "смертоносными вооружениям".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны". 

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