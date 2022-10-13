В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на год

ЦАМТО, 12 октября. В сенат США внесли проект закона о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил сенатор Ричард Блюменталь.

"Предусматривается временная приостановка прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов", – говорится в документе.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон намерен провести ревизию отношений с Эр-Риядом, отметив, что, решив сократить добычу нефти, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.