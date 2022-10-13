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ТАСС

Пентагон сообщил о консультациях относительно расширения военного присутствия США в Греции

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Саша Бейкер
Саша Бейкер.
Источник изображения: wikimedia.org

Стороны обсудили важную роль порта в Александруполисе с точки зрения обеспечения надежного доступа к восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Помощник заместителя министра обороны США по политическим делам Саша Бейкер обсудила во вторник с заместителем главы оборонного ведомства Греции Никосом Хардалиасом вопросы, касающиеся расширения американского военного присутствия в республике. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Бейкер встретилась с Хардалиасом в Вашингтоне "для обсуждения сотрудничества в сфере обороны" между странами. Они "обменялись мнениями относительно расширения военного присутствия Соединенных Штатов в бухте Суда и в других местах в Греции с целью усиления поддержки НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге альянса". Стороны "также обсудили важную роль порта в Александруполисе с точки зрения обеспечения надежного доступа к восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине".

Бейкер отметила, что Греция "активно оказывает поддержку Украине". Она призвала к "диалогу между Грецией и Турцией для снижения напряженности". 

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Страны
Греция
США
Турция
Украина
Проекты
NATO
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