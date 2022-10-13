Бесконечное снабжение Украины оружием не ведет к мирному разрешению, напомнил специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини заявил, что западные СМИ намеренно искажают информацию о конфликте на Украине с целью формирования определенного общественного мнения.

"Новые удары российских сил на Украине еще раз продемонстрировали, что Россия использует лишь малую часть своего военного потенциала, но западная пропаганда хочет заставить нас поверить, что Россия истощила все свои силы, чтобы подтолкнуть людей поддержать политику войны западного блока, во главе которого стоит [президент США Джо] Байден", - написал Орсини во вторник в своих социальных сетях, рекламируя свое участие в телепрограмме "Карт-бланш".

В эфире популярного ток-шоу государственного телевидения Rai он повторил эту мысль, указав, что бесконечное снабжение Украины оружием не ведет к мирному разрешению. Исследователь полагает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта и его выхода на ядерный уровень граждане западного мира возложат вину на американского президента и своих лидеров. Орсини также указал, что другим огромным заблуждением, в которое вводят западные СМИ, заключается в том, что все жители Украины поддерживают своего президента Владимира Зеленского. Профессор напомнил, что Киев на протяжении нескольких лет "уничтожал" русскоговорящее население своей страны, "тех, кто с исторической и культурной точек зрения считают себя русскими".

В ходе программы другими спикерами допускалась мысль, что США пытаются подать знак Зеленскому, который "слишком тянет поводок".

Орсини после начала российской СВО на Украине публично обьясняет свое видение ситуации, основываясь на своих научных изысканиях, которые легли в основу его последней книги "Украина. Критика международной политики". За его взгляды исследователя неоднократно критиковали и называли сторонником российских властей, что он всегда отрицал. Его отстраняли от работы в престижном университете LUISS (аббревиатура Свободного международного университета социальных исследований имени Гуидо Карли), при котором он основал собственную кафедру международной безопасности. В течение своей академической карьеры он занимался изучением феномена терроризма и политики борьбы с ним. Орсини обладает обширными познаниями в области истории, в том числе новейшей, социологии и политологии. Представители политических кругов пытались добиться его отстранения от участия в телепрограммах. Однако он остался постоянным гостем ток-шоу "Карт-бланш", которое ведет дочь бывшего лидера Компартии Энрико Берлингуэра (1922-1984) Бьянка.