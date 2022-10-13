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В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО

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Учения Гром-2019
Учения Гром-2019.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО

Комплексы ПВО IRIS-T, которые Германия передает Украине, не повлияют на ход специальной военной операции. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Вчерашний массированный удар Вооружённых Сил России по критической инфраструктуре Украины ускорил передачу немецкого комплекса ПВО, запланированную изначально на ноябрь. Но этот факт никак не воспрепятствует достижению целей нашей специальной военной операции: демилитаризации и денацификации Украины", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.

Германия уже передала Украине один из четырех обещанных комплексов. Это, по мнению Бондарева, только способствует эскалации конфликта.

"Поражение действующей власти Украины и её армии – дело времени. И если бы "добрые" европейцы уже сейчас прекратили снабжать киевский режим оружием, многих жертв удалось бы избежать", - заявил сенатор.

10 и 11 октября Российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Кроме того, Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Бондарев Виктор
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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2 комментария
№1
13.10.2022 12:43
Цитата, q
В Совете Федерации заявили, что комплексы ПВО IRIS-T, переданные Украине, не повлияют на ход СВО
- что-то подобное по-моему и про Himars говорили.
+1
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№2
13.10.2022 12:54
Думаю  уже  скоро будет  ясно как  повлияют.  Какой -нибудь  Шарий  подробно расскажет  как эффективно  сбиваются  Калибры  современной ПВО
0
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