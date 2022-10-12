Firefly Alpha вывела спутники на слишком низкую орбиту в ходе первого неаварийного запуска.

Параметры начальных орбит спутников, которые ракета-носитель Firefly Alpha доставила в космос во время своего первого неаварийного полета, заставили усомниться в полном успехе запуска. Аппараты оказались на более низкой орбите, чем ожидалось, а срок их жизни оказался меньше, чем расчетный, сообщается на сайте Spacenews.com.

Firefly Alpha создана частной компанией Firefly Aerospace и представляет собой двухступенчатую, керосиново-кислородную ракету-носитель сверхлегкого класса. Носитель позиционируется как дешевое средство для доставки малых спутников на околоземные орбиты — до одной метрической тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 630 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.

Первый пуск ракеты состоялся осенью прошлого года, однако кончится взрывом и потерей полезной нагрузки из-за сбоя в работе одного из двигателей. Второй пуск переносится три раза и состоялся 1 октября этого года — компания отчиталась, что он был полностью успешен и на околоземную орбиту с высотой 300 километров были выведен модуль развертывания пяти пикоспутников и два кубсата.

Однако вскоре после запуска компания Seradata, занимающаяся отслеживанием и каталогизацией объектов на околоземных орбитах, усомнилась в успешности первого полета Firefly Alpha — полезная нагрузка была первоначально выведена на орбиту с перигеем 220 километров и апогеем 275 километров и спутники вошли в атмосферу быстрее, чем это планировалось изначально. Firefly Aerospace не подтвердила эти сомнения, заявив, что несмотря на более ранние сообщения, проблем с разделением ступеней не возникло и спутники были доставлены на заранее определенную эллиптическую орбиту. Тем не менее, компания объявила, что продолжит анализ ситуации.

Ранее мы рассказывали как легкая ракета компании Astra потеряла пять студенческих кубсатов из-за столкновения второй ступени с головным обтекателем ракеты.

Александр Войтюк