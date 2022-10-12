В проекте бюджета на 2023-25гг заложены средства, отвечающие полностью всем запросам Минобороны - глава комитета Госдумы Картаполов

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В проекте бюджета на 2023-25 годы предусмотрены средства, в полной мере отвечающие запросам министерства обороны, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных сил Российской Федерации и отвечают в полном объеме всем запросам Минобороны, включая потребности СВО", - сказал Картаполов журналистам во вторник.

Он отметил, что комитет по обороне дал соответствующее заключение на проект закона о федеральном бюджете на 2023-2025 годов, рекомендовав Думе принять его в первом чтении.

Так, по словам Картаполова, в рамках расходов по разделу "Национальная оборона" в проекте бюджета предусмотрены "бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, и, конечно, социальную защиту военнослужащих и "военных пенсионеров", членов их семей и решение других задач".

По его словам, по разделу "Национальная оборона" предусмотрено в 2023 году - 4 981 606,2 млн. рублей, в 2024 году - 4 648 845,0 млн. рублей и в 2025 году - 4 208 364,9 млн. рублей соответственно.

По сравнению с объемами, утвержденными в бюджете на 2022-2024 годы, ассигнования увеличены в 2023 году на 1 508 841,3 млн. рублей, в 2024 году на 1 037 759,1 млн. рублей, сказал глава комитета.

Картаполов отметил также, что законопроектом предусмотрена ежегодная индексация с 1 октября денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году - на 10,5%.