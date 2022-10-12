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ТАСС

В ОДКБ прошла тренировка по развертыванию сил на территории страны - члена организации

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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Итогом работы стала отработка комплекта документов, решений органов организации на формирование и развертывание Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провела тренировку по задействованию Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) в кризисном районе на территории государства - члена ОДКБ. Об этом сообщили ТАСС во вторник в объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"В период с 10 по 11 октября в Организации Договора о коллективной безопасности под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялась совместная командно-штабная тренировка по теме "Подготовка предложений и выработка проектов решений на формирование и развертывание Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона в кризисном районе на территории государства - члена ОДКБ", - говорится в сообщении.

Как рассказали в объединенном пресс-центре, согласно учебной обстановке в ОДКБ поступило обращение президента страны - члена организации об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации, связанной с угрозой вторжения незаконных вооруженных формирований. "В связи с поступившим обращением в Москве был развернут центр кризисного реагирования. Офицеры Объединенного штаба и сотрудники Секретариата ОДКБ вошли в состав функциональных групп. В режиме видеоконференции организовано взаимодействие с министерствами и ведомствами государств - членов организации", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре пояснили, что на первом этапе участники тренировки оценивали военно-политическую и военно-стратегическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ, вырабатывали предложения по первоочередным мерам политико-дипломатического характера, а на втором - готовили предложения по составу, перегруппировке, оперативному развертыванию и применению КСБР ЦАР, а также по оказанию военно-технической помощи государству - члену ОДКБ.

"Итогом работы в ходе совместной командно-штабной тренировки стала отработка комплекта документов, решений органов организации на формирование и развертывание КСБР ЦАР. Отработанные в ходе совместной командно-штабной тренировки документы будут использованы в ходе совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Принято решение о направлении в кризисный район оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ", - резюмируется в сообщении. 

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