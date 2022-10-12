Киев потребовал от США поставок дальнобойных ракет и зенитных систем в ответ на ракетный удар России

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Массированная ракетная атака, проведенная российскими ВС в понедельник, сильно напугала политическое руководство Украины во главе с Зеленским. Несмотря на бравурные заявления представителей режима для прессы, на самом деле в Киеве были в полной растерянности, не зная, что делать и как на это отвечать.

О том, что реакция со стороны Зеленского и его окружения на удар все же последует, догадаться было несложно. Еще в понедельник советники президента Украины обрывали телефонные трубки, пытаясь дозвониться в Вашингтон, одновременно призывая Европу отреагировать на уничтожение энергосистемы страны. Сегодня стало известно, что Киев потребовал от США в качестве ответа на ракетный удар поставку вооружений, в частности дальнобойных ракет ATACMS.

На этот раз письмо на деревню дедушке президенту США Джо Байдену написал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. В своем послании, которое также адресовано и Конгрессу США, он просит не только ракеты ATACMS, но и зенитные комплексы NASAMS. Кроме того, Стефанчук требует от США начать поставки на Украину истребителей F-15 и F-16 для создания "бесполетной зоны".

Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль

- пишет американское издание Foreign Policy.

Стоит отметить, что поставка ракет ATACMS для РСЗО HIMARS позволит ВСУ наносить удары по Крыму и вглубь российской территории. Пока Вашингтон отказывается передавать эти боеприпасы Киеву, а вот с зенитными комплексами у Зеленского может и получится, Байден уже пообещал поставить "современные средства ПВО". Правда пока без какой-то конкретики.