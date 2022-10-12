"Алмаз - Антей" испытал свои транспондеры на дорогах РФ

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Испытания опытных образцов отечественных транспондеров, разработанных и произведенных Северо-Западным региональным центром концерна ВКО "Алмаз - Антей", прошли на дорогах, находящихся в доверительном управлении государственной компании "Автодор", сообщила пресс-служба холдинга во вторник.

"Результаты итоговых тестов, которые прошли на некоторых участках платных дорог, а также вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя генерального директора концерна ВКО "Алмаз - Антей" - генерального директора АО "Обуховский завод" Михаила Подвязникова и председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко", - сказано в сообщении.

Соглашение между АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и компанией ООО "Автодор - Платные Дороги" о разработке и производстве отечественных транспондеров для проезда по платным дорогам было подписано пять месяцев назад.

По словам Подвязникова, "для Обуховского завода это интересная задача в плане импортозамещения и выпуска гражданской продукции".

"Для её решения у нас имеются все необходимые производственные мощности и специалисты. С учётом успешности проведенных испытаний, мы практически готовы к серийному производству транспондеров и дальнейшему развитию сотрудничества. Например, запланированы к разработке и запуску в серийное производство антенны телеоплаты, которые устанавливаются на пунктах взимания платы и в составе системы "Свободный поток", - сказал Подвязников, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, Петушенко отметил, что в этом году, на два года раньше срока, компания запускает движение по 106,8 км М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, на 22,5 км в Московской области М-12 автомобили уже поехали.

"С вводом новых участков во Владимирской, Нижегородской областях, республиках Чувашии и Татарстан, Башкортостане, Пермском и Свердловском краях появится спрос на транспондеры. По нашим подсчётам, потребность составит до одного миллиона штук в год", - сообщил Петушенко, слова которого приведены в сообщении.

В ходе встречи, говорится в пресс-релизе, также были затронуты вопросы применения на объектах инфраструктуры платных дорог отечественных разработок в области гражданского приборостроения, систем управления и связи, тактовой сетевой синхронизации, систем мониторинга и обработки данных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Это особенно важно с учётом того, что госкомпания на своих дорогах строит достаточно сложные искусственные сооружения, которые требуют повышенного контроля. По мнению Вячеслава Петушенко, в рамках сотрудничества с одним из ведущих научно-производственных центров России, речь пойдёт о разработке и запуске в производство большого количества продуктов для российских скоростных дорог", - информирует пресс-служба концерна.