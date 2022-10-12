Войти
Интерфакс-АВН

"Алмаз - Антей" испытал свои транспондеры на дорогах РФ

364
0
0
Автомобили. Архивное фото
Автомобили. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Испытания опытных образцов отечественных транспондеров, разработанных и произведенных Северо-Западным региональным центром концерна ВКО "Алмаз - Антей", прошли на дорогах, находящихся в доверительном управлении государственной компании "Автодор", сообщила пресс-служба холдинга во вторник.

"Результаты итоговых тестов, которые прошли на некоторых участках платных дорог, а также вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя генерального директора концерна ВКО "Алмаз - Антей" - генерального директора АО "Обуховский завод" Михаила Подвязникова и председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко", - сказано в сообщении.

Соглашение между АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" и компанией ООО "Автодор - Платные Дороги" о разработке и производстве отечественных транспондеров для проезда по платным дорогам было подписано пять месяцев назад.

По словам Подвязникова, "для Обуховского завода это интересная задача в плане импортозамещения и выпуска гражданской продукции".

"Для её решения у нас имеются все необходимые производственные мощности и специалисты. С учётом успешности проведенных испытаний, мы практически готовы к серийному производству транспондеров и дальнейшему развитию сотрудничества. Например, запланированы к разработке и запуску в серийное производство антенны телеоплаты, которые устанавливаются на пунктах взимания платы и в составе системы "Свободный поток", - сказал Подвязников, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь, Петушенко отметил, что в этом году, на два года раньше срока, компания запускает движение по 106,8 км М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, на 22,5 км в Московской области М-12 автомобили уже поехали.

"С вводом новых участков во Владимирской, Нижегородской областях, республиках Чувашии и Татарстан, Башкортостане, Пермском и Свердловском краях появится спрос на транспондеры. По нашим подсчётам, потребность составит до одного миллиона штук в год", - сообщил Петушенко, слова которого приведены в сообщении.

В ходе встречи, говорится в пресс-релизе, также были затронуты вопросы применения на объектах инфраструктуры платных дорог отечественных разработок в области гражданского приборостроения, систем управления и связи, тактовой сетевой синхронизации, систем мониторинга и обработки данных с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Это особенно важно с учётом того, что госкомпания на своих дорогах строит достаточно сложные искусственные сооружения, которые требуют повышенного контроля. По мнению Вячеслава Петушенко, в рамках сотрудничества с одним из ведущих научно-производственных центров России, речь пойдёт о разработке и запуске в производство большого количества продуктов для российских скоростных дорог", - информирует пресс-служба концерна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Обуховский завод
Похожие новости
16.08.2022
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на форуме «Армия-2022»
29.07.2022
Российские системы ПВО против американских комплексов HIMARS
31.03.2016
«Из-за С-400 работаем без выходных»
20.11.2013
Концерн ПВО «Алмаз – Антей»: состоялась закладка капсулы в фундамент цеха ТО а рамках создания СЗ РЦ
16.05.2013
Обуховскому заводу исполняется 150 лет
24.04.2013
Свой частник хуже иностранца
11.06.2008
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" приступил к строительству машиностроительного технопарка в Санкт-Петербурге стоимостью 500 млн долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»