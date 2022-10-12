Viper – новый барражирующий боеприпас от SpearUAV.

Израильская компания SpearUAV объявила, что в октябре 2022 года представит новый барражирующий боеприпас (ББ) на ежегодной встрече и выставке Ассоциации армии США (AUSA, Association of the United States Army). Viper ("Гадюка") — это решение для квадрокоптера, которое можно использовать как в качестве ББ, так и в качестве многоцелевого дрона (БПЛА).

Компания SpearUAV из Тель-Авива занимается разработкой и производством БПЛА с 2017 года. Её продукция характеризуется герметичностью своей конструкции, а консоли с двигателями и винтами могут складываться в фюзеляж для транспортировки. Беспилотный квадрокоптер Viper, также разработан в соответствии с этой концепцией и может переноситься одним человеком в транспортно-пусковом контейнере. Кроме того, для установки на технику доступны пусковые контейнеры, вмещающие несколько дронов. Оснащенный электрическим двигателем с низким уровнем шума и литий-ионными батареями, Viper обеспечивает дальность применения до 5 км и время автономной работы до 20 минут.

Барражирующий боеприпас Viper

Беспилотник с малой визуальной и акустической заметностью оснащен комбинированными электронно-оптическими и инфракрасными, а также другими неуточненными датчиками. По словам производителя, последние в сочетании с используемым искусственным интеллектом (ИИ) позволяют выполнять сложные пилотажные маневры, а также совершать полеты по сложной, заполненной препятствиями местности. Цель состоит в том, чтобы достичь цели в контурном полете, что значительно сокращает как время заблаговременного предупреждения, так и возможности обороны.

Благодаря конструкции коптерного дрона, также возможно зависание и снижение в городских условиях. Это делает возможными векторы атаки, которые недоступны для систем самолетного типа. В частности, инженеры SpearUAV заявляют, что Viper может летать вокруг укрытий или использовать бреши, например, чтобы иметь возможность нацеливаться и эффективно бороться с отрядами истребителей танков.

В своем заявлении компания также объясняет, что программное обеспечение для обработки изображений в сочетании со встроенным ИИ обеспечивает простое и эффективное распознавание и отслеживание целей, что должно значительно сократить усилия по обучению и рабочую нагрузку операторов. Сближение с разведанными и отмеченными целями и их атака могут выполняться системой автоматически. Оператор остается в управленческом контуре до удара и может прервать атаку в любой момент.

По словам производителя, в качестве полезной нагрузки «Гадюка» может нести как неуказанную модульную боевую часть и средства радиоэлектронной борьбы, так и нелетальное оружие. Помимо того, пользователь может менять полезную нагрузку в зависимости от потребности. При повторном использовании перезаряжаемую батарею можно заменить, чтобы быстро подготовить дрон к работе. Кроме того, управляющее программное обеспечение позволяет использовать несколько систем Viper в сети. Согласно производителю, Viper могут использоваться в разных ролях и поддерживать друг друга, вести разведку целей, назначать их и, при необходимости, также поражать их.

По материалам soldat-und-technik.de