Сухопутные войска США получат в следующем году гиперзвуковое оружие и высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км - СМИ

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска США в 2023 финансовом году намерены получить 24 новые системы вооружения, включая гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1,7 тыс. км, сообщает в понедельник Defense news.

Начальник штаба армии Джеймс МакКонвилл заявил, что главным приоритетом является высокоточное оружие большого радиуса действия. Кроме гиперзвукового оружия он упомянул высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км и противокорабельные ракеты средней дальности. Он отметил, что это оружие "может понадобиться против фактически равных соперников, таких как Россия и Китай".

При этом первые гиперзвуковые ракеты должны поступить в войска в самом конце 2023 финансового года.

Кроме того, идут разработки новой артиллерии с дальностью стрельбы до 70 км, всего ведутся работы над 18 прототипами. Ожидается, что первое подразделение с такими артиллерийскими системами заступит на дежурство в течение 2023 финансового года.

В 2023 году командование планирует ввести в строй новые системы ПВО ближнего действия, а также - к концу сентября 2023 года - новый радар LTAMDS, предназначенный для будущей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США.