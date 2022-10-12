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Интерфакс-АВН

Сухопутные войска США получат в следующем году гиперзвуковое оружие и высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км - СМИ

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Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research P
Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022.
Источник изображения: DARPA

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутные войска США в 2023 финансовом году намерены получить 24 новые системы вооружения, включая гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1,7 тыс. км, сообщает в понедельник Defense news.

Начальник штаба армии Джеймс МакКонвилл заявил, что главным приоритетом является высокоточное оружие большого радиуса действия. Кроме гиперзвукового оружия он упомянул высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км и противокорабельные ракеты средней дальности. Он отметил, что это оружие "может понадобиться против фактически равных соперников, таких как Россия и Китай".

При этом первые гиперзвуковые ракеты должны поступить в войска в самом конце 2023 финансового года.

Кроме того, идут разработки новой артиллерии с дальностью стрельбы до 70 км, всего ведутся работы над 18 прототипами. Ожидается, что первое подразделение с такими артиллерийскими системами заступит на дежурство в течение 2023 финансового года.

В 2023 году командование планирует ввести в строй новые системы ПВО ближнего действия, а также - к концу сентября 2023 года - новый радар LTAMDS, предназначенный для будущей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США.

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