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Интерфакс-АВН

Белоруссия не собирается воевать с Украиной - Минобороны

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Минобороны Беларуси
Минобороны Беларуси.

Минск. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Белоруссии выступило с официальным заявлением, в котором сообщило о своем намерении не воевать с Украиной или с какой-нибудь другой страной.

"Не провоцируйте нас - мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет", - говорится в заявлении министра обороны Виктора Хренина.

Он отметил, что в Белоруссии фиксируют активные действия Украины и возможность осуществления агрессивных действий со стороны вооруженных сил страны. "Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны", - пояснил Хренин.

Планы Белоруссии он назвал "планами обороны", которые страна будет готова использовать, если на нее будет совершено нападение: "Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии".

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Страны
Белоруссия
Украина
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