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ТАСС

Взрывы на Украине и возможные переговоры РФ с Западом. Темы брифинга Пескова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам пресс-секретаря российского лидера, никаких решений об изменении статуса СВО на КТО и о введении военного положения в отдельных регионах не принималось

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Взрывы на Украине и возможные переговоры РФ с четырьмя странами Запада стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

  • Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит работать в Санкт-Петербурге, там он встретится с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В тот же день Путин примет и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
  • Песков подтвердил, что Путин примет участие в саммитах СНГ и СВМДА в Астане на этой неделе, там же будет и ряд двусторонних встреч. Не исключена и встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также будет в Астане.
  • Президент РФ Владимир Путин во вторник продолжит работать в Санкт-Петербурге, там он встретится с президентом ОАЭ, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В тот же день Путин примет и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
  • Песков подтвердил, что Путин примет участие в саммитах СНГ и СВМДА в Астане на этой неделе, там же будет и ряд двусторонних встреч. Не исключена и встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также будет в Астане.

О развертывании группировки войск России и Белоруссии

В ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о развертывании региональной группировки войск России и Белоруссии Песков отметил, что различные формы взаимодействия, в том числе в оборонной сфере, постоянно обсуждаются во время двусторонних контактов глав государств.

О взрывах на Украине

  • На вопрос про взрывы в разных городах Украины Песков заметил: "Все это происходит в рамках СВО. Что касается этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны".
  • "Разумеется, основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему".
  • В Кремле в ответ на призыв Австрии не наносить удары по Украине отметили, что Вена не обвиняла Киев в нанесении удара по критически важной инфраструктуре РФ. "Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления".
  • Песков прокомментировал заявление экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, что Путин будет легитимной целью, если нанесет ядерный удар по Украине: "Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз". Ядерная риторика подогревается на Западе на разных уровнях, прежде всего в США, но Кремль не хочет принимать в этом участие, добавил Песков.
  • На вопрос про взрывы в разных городах Украины Песков заметил: "Все это происходит в рамках СВО. Что касается этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны".
  • "Разумеется, основные моменты специальной военной операции не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему".
  • В Кремле в ответ на призыв Австрии не наносить удары по Украине отметили, что Вена не обвиняла Киев в нанесении удара по критически важной инфраструктуре РФ. "Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления".
  • Песков прокомментировал заявление экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, что Путин будет легитимной целью, если нанесет ядерный удар по Украине: "Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз". Ядерная риторика подогревается на Западе на разных уровнях, прежде всего в США, но Кремль не хочет принимать в этом участие, добавил Песков.

О переговорах с Украиной

  • Предложение Турции о переговорах России и четырех стран Запада Москва не получала. "Никакой конкретики на этот счет нет на настоящий момент". Нужно понять, для чего может быть такая встреча и что может быть ее результатом, и потом уже принимать решение о ее проведении. Песков не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Путина с Эрдоганом в Астане.
  • Относительно слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что конфликт на Украине зашел далеко и нужны переговоры: никаких контактов США и РФ на счет не было. Более того, "есть кодифицированное решение президента Зеленского отказаться от каких-либо переговоров".

О статусе СВО

  • Предложение Турции о переговорах России и четырех стран Запада Москва не получала. "Никакой конкретики на этот счет нет на настоящий момент". Нужно понять, для чего может быть такая встреча и что может быть ее результатом, и потом уже принимать решение о ее проведении. Песков не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Путина с Эрдоганом в Астане.
  • Относительно слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что конфликт на Украине зашел далеко и нужны переговоры: никаких контактов США и РФ на счет не было. Более того, "есть кодифицированное решение президента Зеленского отказаться от каких-либо переговоров".

Никаких решений об изменении статуса СВО на КТО и о введении военного положения в отдельных регионах не принималось.

О теракте на Крымском мосту

Все службы, в том числе МЧС, задействованные в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, "сработали оперативно, эффективно и как должно".

Об учениях ОДКБ в Киргизии

Песков подчеркнул, что отмена учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" в Киргизии не говорит о разногласиях в организации. 

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