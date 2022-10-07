Россия прирастает территорией, армия – резервистами

На фоне мобилизации промышленность наращивает поставки вооружений

Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Днем ранее эти документы единогласно одобрил Совет Федерации. Церемония подписания договоров прошла 30 сентября в Кремле – после подсчета всех голосов, поданных в ходе референдумов 23–27 сентября. За вхождение в состав РФ проголосовало суммарно порядка 5 млн жителей, что подвигло местные власти обратиться с соответствующими обращениями к Москве.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского отреагировала заявлениями о непризнании всех этих действий, а заодно и отказом от любых переговоров с Россией, пока у власти остается Владимир Путин. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получило распоряжение о продолжении осеннего контрнаступления. Согласно сводкам генштаба ВСУ, по состоянию на 2 октября произведена «полная очистка» Красного Лимана от войск противника и тех местных жителей, которых в Киеве считают «коллаборационистами».

Подразделения Российской армии, задействованные в специальной военной операции на Украине, и поддерживающие их ополченцы Донбасса отведены из Красного Лимана, поселка в Краматорском районе ДНР, «на более выгодные рубежи». Так Министерство обороны РФ в сводке за 1 октября объяснило сдачу важнейшего населенного пункта и крупного железнодорожного узла, вокруг которого построена линия укреплений.

О значении Красного Лимана говорит тот факт, что начиная с весны 2014 года, он несколько раз переходил из рук в руки. Российские войска взяли его в конце мая, но с тех пор бои в окрестностях города не прекращались. Осеннее контрнаступление ВСУ поначалу не достигло намеченных целей. Однако в последних числах сентября ударная группировка сумела потеснить обороняющихся на северных подступах, заняла Ямполь и Дробышево. Таким образом, Красный Лиман оказался в полуокружении. Единственная автодорога на восток, по которой продолжалось снабжение, стала подвергаться артиллерийским обстрелам и нападениям вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Противник бросил серьезные силы, – отреагировал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. – Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок». Подведенные было резервы пошли в контратаку, на отдельных направлениях разгорелся встречный бой. Это помогло расширить «бутылочное горлышко» в районе автодороги на Сватово. Но вместо подвоза материально-технического снабжения для обороны города краснолиманский гарнизон решили спешно вывести.

Среди причин отступления российских войск экспертное сообщество называет значительное (в несколько раз) преимущество ВСУ в живой силе. Устранить это обстоятельство призвана частичная мобилизация, проводимая в соответствии с указом президента РФ от 21 сентября.

«На сегодня в вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек», – сказал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве 4 октября. Власти некоторых субъектов РФ, как, например, Республика Крым, объявили о завершении набора. Другие продолжают рассылку повесток, на ряде пограничных пропускных пунктов развернуты мобильные военкоматы. «В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев,– продолжал министр.– Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению: никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований».

По словам Сергея Шойгу, должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Глава военного ведомства добавил, что подразделения военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в ней.

Министр потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом». А также проследить, чтобы в районы боевых действий военнослужащие направлялись после подготовки и боевого слаживания.

Накануне селекторного совещания в МО РФ Сергей Шойгу лично проверил, как идет подготовка мобилизованных россиян в Западном военном округе. 27 сентября министр приехал в подмосковное Алабино, где на местном полигоне днем и ночью проводятся практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Особенности подготовки резервистов и боевого слаживания подразделений раскрыли доклады замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.

Между тем из воинских частей и с полигонов, где размещаются резервисты, приходят сообщения о поступлении в их распоряжение как старой техники, с мест долговременного хранения, так и новейшей, с производственных линий оборонных заводов.

В конце сентября Ростех рапортовал о досрочной сдаче по линии государственного оборонного заказа очередной партии основных боевых танков Т-80БВМ, созданных путем модернизации более ранних моделей на мощностях завода «Омсктрансмаш». Ранее в этом месяце предприятие ранее срока отгрузило заказчику тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Пресс-служба государственной корпорации сообщила о передаче военпредам партии вновь построенных танков Т-90М и инженерных машин БРЭМ-1М. Они собраны на основной площадке Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Войска также получили самоходные гаубицы 2С19М1. Это новая версия хорошо зарекомендовавшей себя в ходе СВО шестидюймовой установки «Мста-С», отличающаяся автоматизированной системой управления наведением и огнем. В боевые машины вкладываются письма детей сотрудников заводов с рисунками и добрыми пожеланиями военнослужащим.

Не отстает и «Объединенная авиастроительная корпорация». Ее завод в Комсомольске-на-Амуре сдал ВКС очередную партию многоцелевых истребителей Су-35С, и одновременно расширяет выпуск боевых самолетов следующего, пятого поколения Су-57. Об этом стало известно в ходе посещения завода главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Количественное и качественное преимущество Российской армии над ВСУ в бронетанковой технике, самоходной артиллерии и пилотируемой авиации выступает главным фактором сдерживания осеннего контрнаступления украинских войск, сразу на многих участках фронта растянувшегося на тысячу километров. H

Владимир Карнозов