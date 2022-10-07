Немецкие танки для Украины: почему Шольц не спешит пойти навстречу Киеву - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о том, как вопрос поставок вооружения Украине разобщает германское правительство

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в сентябре заявила, что федеративная республика "на 150% находится на стороне Украины" и что будет поставлять Киеву оружия столько, сколько потребуется. Тем не менее Берлин до сих пор не удовлетворил главного желания украинской стороны — передачи ей немецких боевых танков, несмотря на всю критику, обвинения и нападки со стороны политиков Незалежной.

Канцлер Олаф Шольц по-разному аргументировал отказ поставить Киеву Leopard и боевые машины пехоты Marder: то он утверждал, что у Бундесвера самого недостаточно танков для передачи Украине, то — что украинские военные не умеют с ними обращаться, то — что обязательства перед НАТО не позволяют этого сделать. И наконец, последним аргументом, и видимо самым правдивым, стало предостережение о том, что, если Украина получит более совершенное оружие, возможно обострение конфликта и перерастание его в третью мировую, считай атомную, войну.

Кроме того, задействовать самые современные виды вооружений в зоне конфликта, с точки зрения Берлина, опасно, поскольку в случае попадания этой техники в руки противника он может использовать его для усовершенствования своих боевых систем и затем задействовать в противостоянии с НАТО.

Согласно опубликованному Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ докладу, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Среди вооружений значатся: самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Власти ФРГ заявили также о том, что направят властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars. Но поставлять боевые танки правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представителем которой является Шольц, пока не намерена.

Давление за рубежом и внутри страны

СДПГ на фоне событий на Украине ни в каком другом вопросе не изменила свою позицию так кардинально, как в вопросе экспорта вооружений. Это, впрочем, касается и ее партнеров по коалиции — "зеленых", которые, в первую очередь Бербок и глава Минэкономики Роберт Хабек, видимо, и задают тон в правительстве по части поставок оружия Киеву.

СДПГ и Шольц в этом вопросе находятся под сильнейшим давлением как внутри страны и в кабмине, так и со стороны партнеров по НАТО. Антипацифистский разворот "зеленых", нарастание давления со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС не могли не заставить Олафа Шольца пойти навстречу многим требованиям Украины.

Лидер оппозиции ФРГ Фридрих Мерц считает, что именно сейчас настал тот момент, когда с политикой сдержанности в вопросе передачи вооружений Киеву нужно покончить. "Германия должна как минимум быть готовой присоединиться к группе европейских стран для поставок боевых танков Украине и выдать соответствующие разрешения на экспорт", — заявил он. "Канцлер из-за медлительности в усилиях по поддержке Украины вызвал на международном уровне сомнения в решительности германского правительства", — считает христианский демократ.

"Мы делаем только то, что делают и другие", — вот главный посыл Шольца. Однако и союзники по НАТО хотели бы большей активности со стороны ФРГ. Так, новый американский посол США в Берлине Эми Гатмэнн несколько недель назад в одном из интервью заявила, что возлагает "большие надежды" на Германию в вопросе поддержки Украины. В правящих кругах, как пишут местные СМИ, сначала отнеслись к ее словам не слишком серьезно, однако после того, как она в Twitter написала, что "решение о том, какого рода должна быть помощь, в конечном итоге принимает каждая страна сама", заволновались. Как посчитали в правительстве ФРГ, Гатмэнн сигнализировала Берлину о том, что не стоит постоянно ссылаться на США, а необходимо брать больше ответственности на себя.

Шольц пока не готов заходить так далеко

Ведущие социал-демократы Германии всегда придерживались мнения, что немецкое оружие никогда больше нельзя задействовать против российских солдат. Уже сейчас реальность выглядит иначе: оно бьет по русским в Донбассе, и многие эксперты считают, что успешным наступлением на лиманском направлении ВСУ во многом обязаны немецким ЗСУ и гаубицам.

При этом граница между "оборонительным" и "наступательным" оружием, которую сначала четко проводил Берлин, давно стерта. Gepard используются украинцами при наступлении точно так же, как и Panzerhaubitze 2000. Обещанные Германией танковые мостоукладчики Biber, как считают наблюдатели, призваны ускорить наступление ВСУ, а вовсе не защищаться.

Шольца дискуссия о поставках танков, очевидно, начинает раздражать. По информации журнала Der Spiegel, он не терпит "экспертов", которые "за ночь превратились из защитников природы в увлекающихся войной глупцов, как будто война — это игра"[i].[/i] Между тем Ведомство федерального канцлера ожидает, что сейчас на Украине особенно опасная фаза конфликта, пишет издание.

Берлин пока ограничивается так называемым круговым обменом, когда другие страны, например Чехия или Словакия, поставляют Украине тяжелые вооружения, в частности танки советского образца, а ФРГ затем берет на себя обязательство предоставить им взамен военную технику собственного производства.

"Германия поставляет все, в чем действительно нуждается Украина", — говорят в окружении Шольца. Прихожу к выводу, что планов расширять программу поставок оружия у канцлера пока нет. Здесь, правда, нужно признать, что этих планов "пока" нет, ведь Олаф Шольц никогда ничего, включая возможные поставки боевых танков, не исключал.

Срединная позиция Германии

Федеративная республика среди западных государств занимает в условиях напряженности отношений с Москвой в определенном смысле срединную позицию: она не является супердержавой, как США, не обладает, как Франция или Великобритания, атомным оружием. Можно сказать: это сильная страна без потенциала сдерживания потенциального противника. Экономически мощная и одна из важнейших западных стран Германия становится легкой целью в случае глобального конфликта. Судя по всему, из этого и исходит в своей политике Шольц, который не хочет лишний раз провоцировать Москву.

Его сдержанность не особо приветствуется в Польше, странах Балтии и на Украине, но канцлер не меняет курс. Показательно здесь опять же, что до недавнего времени "агрессивную" линию кабмина в большей степени представляли "зеленые", а с ними и Анналена Бербок.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она призвала быстро принять решение по вопросу поставок боевых танков Киеву, но позже в эфире телеканала ARD уже подчеркнула, что Германия не будет предпринимать односторонних шагов, повторив позицию Олафа Шольца. Многие "зеленые" были шокированы такой сдержанностью министра, некоторые даже назвали ее выступление "катастрофой". Ходили слухи, что Ведомство канцлера "одернуло" Бербок, попросив не уклоняться от курса главы правительства. За министра в пользу поставок танков сейчас говорят другие "зеленые", в частности глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер.

Умеренность Шольца вовсе не означает, что Берлин откажется от передачи оружия Киеву, вопрос в том, какое это будет оружие. В Ведомстве канцлера постоянно проводятся заседания так называемого кризисного штаба по Украине, где изучаются новые возможности поставок вооружений, но, по данным СМИ, из дискуссий так или иначе исключены поставки столь желанных для Киева Leopard. Более того, правительство ФРГ заблокировало передачу Украине этих танков и со стороны Испании, а также не разрешило подготовленную оборонным концерном Rheinmetall поставку партии Marder.

Власти ФРГ сейчас больше заняты рассмотрением альтернативных вариантов — например, изучают предоставление вместе с Нидерландами Украине легких разведывательных бронеавтомобилей Fennek.

Дискуссия не завершена

Тем не менее дискуссия вокруг Украины и Leopard ни в коем случае не завершилась. В четверг в бывшую советскую республику отправилась председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия), которая ранее неоднократно выступала за предоставление ВСУ боевых танков. Очевидно, ее поездка имеет целью повысить давление на канцлера в этом вопросе.

В пятницу, как ожидается, она встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. "Я хотела бы получить представление на месте событий и поговорить с теми, кто в буквальном смысле находится на передовой, с тем чтобы услышать, что мы еще можем сделать", — сказала Штрак-Циммерман журналу Der Spiegel. Депутат отметила, что хочет также понять, насколько серьезно Киев заинтересован в западных танках.

Глава комитета Бундестага полагает, что украинской армии на этой фазе прежде всего нужны Marder. "Если есть намерение отвоевать территории на востоке Украины, то, в моем понимании, это [поставки Marder] имеет смысл. БМП Marder как раз сделаны для того, чтобы атаковать позиции", — утверждала она. При этом Штрак-Циммерман отвергла оценку, что украинские военные не могут обслуживать БМП. "Этот аргумент устарел", — заявила депутат. "Мы не должны постоянно ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг", — добавила она.

Тем самым Штрак-Циммерман напрямую противоречит Шольцу. В апреле она уже посещала Украину — вместе с Хофрайтером и социал-демократом Михаэлем Ротом. Все трое потребовали поставок Киеву тяжелых вооружений. Канцлер подверг их тогда критике, заявив: "Некоторым из этих парней и девушек я должен сказать: я потому и руковожу, поскольку я не делаю того, чего вы хотите". Любопытно, что Шольц скажет в ответ на этот визит Штрак-Циммерман.