Войти
Интерфакс-АВН

США поставили Украине уже более 700 тыс. артиллерийских снарядов и ракет - Пентагон

408
0
-2
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из последних данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 68,2 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 777 рейсов в Европу. Задействованы были также 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 65 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
05.09.2022
"Последствия не просчитать". На что пойдет Вашингтон ради борьбы с Москвой
05.09.2022
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
30.04.2019
SIPRI: военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн. долларов
30.11.2017
Миротворческие силы на российско-украинской границе?
20.11.2015
Новый космический щит России
18.03.2015
Космос по-украински: "Южмаш" переживает спад, но имеет надежду на светлое будущее
29.06.2009
Первый большой лайнер китайского производства взлетит в 2014 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 15:54
  • 17
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 07.10 15:48
  • 34436
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.10 15:30
  • 0
Польский корпус охраны пограничья – инструмент по подготовке и проведению диверсий на территориях соседних государств
  • 07.10 10:36
  • 1
Военных пенсионеров могут мобилизовать, если они подходят под критерии
  • 07.10 10:30
  • 1
Наш ответ на провокации Запада однозначно будет адекватным и жестким
  • 07.10 08:48
  • 1
Власти Запорожской области предложили разместить в регионе базу ВМФ России
  • 07.10 07:57
  • 3
Штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках, заявили в СПЧ
  • 07.10 05:21
  • 2
США запланировали поставки на Украину 500 снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur со спутниковым наведением
  • 07.10 05:11
  • 132
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 06.10 23:04
  • 20
Пополнили запасом: в войска уже призвано более 200 тыс. человек
  • 06.10 16:55
  • 0
ПРОЕКТ CUPPER СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ «НОВАТОР МОСКВЫ»
  • 06.10 16:16
  • 2
Эта российская подлодка за считанные минуты уничтожит целые города
  • 06.10 13:36
  • 21
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 06.10 10:38
  • 1
Размещение мобилизованных граждан в автономных условиях
  • 06.10 09:21
  • 1
Российский ЗРК «Оса» уничтожил украинский Су-25