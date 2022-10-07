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Интерфакс-АВН

РФ и США рассматривают включение новых стран в программу перекрестных полетов на МКС - "Роскосмос"

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA в случае продления программы перекрестных полетов на Международную космическую станцию станцию (МКС) планируют привлечь к полетам астронавтов из других стран, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"В будущем мы планируем привлекать новые страны, новые программы, новые агентства, в том числе в пилотируемые полёты, и мы следуем установленным процедурам, согласуя каждый шаг друг с другом", - сказал Крикалев на телеконференции NASA после запуска миссии SpaceX Crew-5.

"Мы недавно отправили астронавта ОАЭ на космическом корабле "Союз" и доставили на станцию туриста, у нас определённая процедура - каждый раз, когда на нашем корабле летит член экипажа стороны, которая не является партнёром соглашения, на борту "Союза" или американского корабля, мы должны получить полное согласие от наших международных партнёров, как это было в случае с космонавтом из ОАЭ", - сказал Крикалев.

Ранее в среду американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал к МКС с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной. Это первый полет российского космонавта на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX был осуществлен в 12:00 по времени Восточного побережья США (19:00 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал свой полет к МКС.

В четверг, 6 октября корабль в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 мск) должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Экипаж будет работать на станции 145 дней.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов", действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла Columbia она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

21 сентября первый экипаж новой программы о перекрестных полетах стартовал к МКС с Байконура. В состав экипажа корабля "Союз МС-22" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

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