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ТАСС

СМИ: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на газ

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Прага
Прага.
Источник изображения: Алексей Пороховников / Russian Look / Globallookpress.com

Журнал Foreign Policy отметил, что счета за электроэнергию возросли почти вдвое за последний год, население этих стран испытывает все больше сомнений в готовности властей повлиять на ситуацию

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Чехия и Словакия могут отказаться от курса на поддержку Украины из-за роста цен на энергоносители и вызванных этим протестов населения. Такое мнение выразил во вторник американский журнал Foreign Policy.

"Чехия и Словакия находятся на передовой линии энергетической войны. Угроза внутриполитической нестабильности усиливается по мере того, как растут цены и распространяются страхи в связи с нехваткой ресурсов предстоящей зимой, - отмечает журнал. - Несмотря на то, что поддержка Украины сейчас остается прочной, существует риск, что эти факторы ослабят ее". Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации в Праге 28 сентября, требуя от правительства мер социальной поддержки в условиях энергетического кризиса, напоминает издание.

Страны Центральной и Восточной Европы наиболее зависимы от поставок российских энергоресурсов, говорится в статье. В прошлом году на долю России пришлось 55% поставок газа в Чехию, 68% - в Словакию. Эти государства сейчас активно ищут другие источники энергоресурсов. Но этих усилий может оказаться недостаточно, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа, полагает издание. "Поэтому в регионе предсказывают ограничение потребления топлива, закрытие промышленных предприятий и глубокий экономический спад", - пишет Foreign Policy. Журнал указывает, что счета за электроэнергию возросли почти вдвое за последний год, а показатели инфляции измеряются двузначными цифрами. И население испытывает все больше сомнений в готовности властей повлиять на ситуацию.

Такое положение дел активно использует оппозиция, которая старается привлечь на свою сторону избирателей, недовольных политикой правительств, отмечает журнал. В Чехии оппозиционные политические силы призывают прекратить поддержку Украины и возобновить переговоры с Россией о поставках газа, пишет издание. 

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Страны
Россия
Словакия
США
Украина
Чехия
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