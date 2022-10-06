Южная Корея и США произвели запуск 4 ракет в Японское море

Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи.

Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США выпустили четыре ракеты класса "земля-земля" в Японское море в среду в ходе совместных учений в ответ на действия КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Ракеты точно поразили условные цели и продемонстрировали способность союзников сдерживать дальнейшие провокации, заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что запуск ракет состоялся на следующий день после испытания баллистической ракеты, проведенного КНДР.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по МСК).