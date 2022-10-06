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ТАСС

Патрушев: США и Британия хотят затянуть СВО и перенести военные действия на территорию РФ

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. США, Великобритания и их сателлиты хотят не только затянуть российскую специальную военную операцию (СВО), но и перенести военные действия на территорию РФ, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев.

"Особую значимость данная тема приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - заявил он в среду в Севастополе на совещании по вопросам безопасности в Крыму, на котором обсуждались меры по обеспечению транспортной безопасности. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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