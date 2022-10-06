Захарова заявила, что Запад задался вопросом о роли США в конфликте на Украине

Официальный представитель МИД РФ добавила, что это произошло после слов Илона Маска

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Слова Илона Маска показывают, что на Западе начинают задумываться о роли Соединенных Штатов Америки (США) в событиях на Украине. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Есть разные люди, <...> у них есть свое мнение, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача. Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает те даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы были Западом. И, наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос, а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, Соединенных Штатов Америки, натовских структур во всем этом? Ведь их же много лет убеждали совершенно в обратных вещах, а теперь они пожинают плоды всего того, что им навязывали", - сказала она.

Захарова также отметила, что Америка навязала западным странам элементы санкционной политики, запретов и репрессий. "[США] навязывали [политику Западу], причем, извините меня, не в качестве элементов мягкой силы, а жестко навязывали, как элементы санкционной политики, запретов, и конечно, репрессий", - добавила она.