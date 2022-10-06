Войти
ТАСС

Захарова заявила, что Запад задался вопросом о роли США в конфликте на Украине

141
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ добавила, что это произошло после слов Илона Маска

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Слова Илона Маска показывают, что на Западе начинают задумываться о роли Соединенных Штатов Америки (США) в событиях на Украине. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Есть разные люди, <...> у них есть свое мнение, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача. Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает те даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы были Западом. И, наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос, а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, Соединенных Штатов Америки, натовских структур во всем этом? Ведь их же много лет убеждали совершенно в обратных вещах, а теперь они пожинают плоды всего того, что им навязывали", - сказала она.

Захарова также отметила, что Америка навязала западным странам элементы санкционной политики, запретов и репрессий. "[США] навязывали [политику Западу], причем, извините меня, не в качестве элементов мягкой силы, а жестко навязывали, как элементы санкционной политики, запретов, и конечно, репрессий", - добавила она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
22.03.2022
SpaceX будет запускать спутники OneWeb вместо «Роскосмоса»
13.01.2021
Маск на русском оценил Королева
09.12.2020
На Луну через Пекин
23.04.2018
Авиастроению в Украине - быть или не быть?
06.03.2018
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
20.03.2017
Разбор полетов
15.06.2016
Почему США используют для запуска своих спутников российские ракеты?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.10 02:06
  • 1
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 06.10 01:41
  • 34291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.10 01:36
  • 2
Генштаб ВСУ: Сейчас активность работы украинской авиации превышает российскую
  • 05.10 19:27
  • 4
"Зенитные танки" Gepard не могут эффективно применяться против БПЛА "Герань"
  • 05.10 16:56
  • 19
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 05.10 13:18
  • 45
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
  • 05.10 11:19
  • 3
Народ и армия едины?
  • 05.10 10:50
  • 11
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 05.10 09:45
  • 2
Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО
  • 05.10 09:40
  • 1
Две новые радиолокационные станции «Воронеж» закроют северное направление
  • 05.10 09:11
  • 1
Источник рассказал о защите референдума в ДНР новейшими РЛС контрбатарейной борьбы
  • 05.10 02:01
  • 15
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 05.10 01:29
  • 1
Правительство разрешило закупать товары двойного назначения за счет бюджета
  • 05.10 01:27
  • 1
Миронов предложил создать надправительственный орган по гособоронзаказу
  • 04.10 20:26
  • 2
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100