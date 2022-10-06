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Военное обозрение

США включили в новый пакет военной помощи Украине РСЗО HIMARS и гаубицы двух калибров

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты остаются основным спонсором режима Зеленского, направляя на Украину один пакет вооружений за другим. Не успели в Киеве распаковать полученное от США оружие, как Вашингтон объявил о выделении очередной партии военной помощи, на этот раз на 625 млн. долларов. Как подсчитали в Пентагоне, с начала конфликта американцы истратили на Киев 16,8 млрд. долларов.

Накануне вечером американское Минобороны объявило о формировании нового пакета военной помощи для Украины. Предварительно Байден пообщался с Зеленским по телефону, успокоив "киевского сидельца" и пообещав поддерживать Украину "сколько потребуется" в ее борьбе с Россией "до последнего украинца". С этого месяца США планируют выделять Киеву по 1,5 млрд долларов в качестве ежемесячной финансовой помощи и ждут такого же шага от Брюсселя. Это помимо военной помощи, т.е. поставляемые вооружения в данные 1,5 млрд. не входят.

В новый пакет военной помощи, который формируют США с учетом требований Украины, вошли РСЗО HIMARS, гаубицы двух калибров и бронемашины MRAP. Как говорится в распространенном Пентагоном сообщении, Вашингтон направляет Киеву четыре дополнительные установки реактивного огня HIMARS, по 16 гаубиц калибра 155 и 105 мм, всего 32 артиллерийских орудия, 200 бронеавтомобилей MaxxPro MRAP. Кроме этого, в пакет вошли: 75 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 управляемых снарядов того же калибра, одна тысяча 155-мм выстрелов для дистанционного разминирования, 300 тысяч минометных мин калибра 120 мм, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, противопехотные мины Claymore и снаряжение для постановки заграждений.

Сроки отправки всего вышеперечисленного пока не называются, но скорей всего поставка пройдет в самое ближайшее время. Отметим, что Киев все же выпросил у США дополнительные РСЗО HIMARS, хотя и представителей Украины так и не получилось реализовать план по замене 18 новых РСЗО, обещанных через два года на 18 из наличия армии, но прямо сейчас.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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