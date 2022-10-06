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ТАСС

Ракета Atlas V с российским двигателем вывела на орбиту два телевизионных спутника

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Ракета-носитель Atlas V
Ракета-носитель Atlas V.
Источник изображения: Фото: @ulalaunch / Twitter

Аппараты SES-20 и SES-21 предназначены для обеспечения телевизионного сигнала в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180. Она доставит на орбиту два спутника люксембургской компании SES.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен во вторник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:36 по местному времени (00:36 мск 5 октября). Atlas V выведет аппараты SES-20 и SES-21, предназначенные для обеспечения телевизионного сигнала в США, на геосинхронную орбиту.

Ракета Atlas V принадлежит к семейству американских космических носителей Atlas, созданных на базе одноименной межконтинентальной баллистической ракеты (находилась на вооружении США до 1965 года). Она была разработана корпорацией Lockheed Martin в конце 1990-х годов по заказу Минобороны США в рамках программы EELV (Evolved Expendable Launch Vehicle - "Усовершенствованная одноразовая ракета-носитель"). Первая ступень ракеты-носителя оснащена российским кислородно-керосиновым двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос).

В связи с санкционной политикой Запада, последовавшей в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине и затронувшей многие российские предприятия ракетно-космической отрасли, в Роскосмосе сообщили, что принято решение о прекращении проведения технического обслуживания оставшихся у американской стороны неиспользованных изделий (на тот момент в распоряжении компании ULA находилось 24 двигателя РД-180). 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Lockheed-Martin
ULA
Роскосмос
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