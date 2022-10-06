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ТАСС

Пентагон не увидел признаков, которые повлекли бы изменение готовности ядерных сил США

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Информация о том, что Россия якобы может перевозить тактическое ядерное оружие по железным дорогам к украинской границе, не подтверждается, отметила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не усматривают со стороны России никаких признаков, которые бы повлекли повышение степени готовности американского арсенала атомных боезарядов. Об этом сообщила во вторник заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге для журналистов в Пентагоне.

"Что касается вопроса о ядерном оружии, <...> мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить собственный уровень готовности [ядерных сил]", - утверждала зампомощника министра.

Купер также сообщила, что у нее нет информации, подтверждающей утверждения СМИ о том, что Россия якобы может перевозить тактическое ядерное оружие по железным дорогам к украинской границе. "Я видела эти сообщения. Мне нечем их подтвердить. <...> Я располагаю только сообщениями из открытых источников", - ответила она.

Как отметил ранее в телеобращении лидер РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия. "Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - подчеркнул Путин. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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