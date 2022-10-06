Пентагон не зафиксировал запросов на присвоение названия миссии по поддержке Украины

Газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может присвоить название этой миссии

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Запросов на присвоение собственного названия миссии США по поддержке Украины зафиксировано не было. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Его спросили, были ли какие-то попытки присвоить название миссии США по предоставлению Киеву вооружений и подготовке украинских военнослужащих. "На данный момент я не в курсе, были ли какие-либо запросы на официальное присвоение названия этой операции", - ответил Райдер.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон может присвоить название данной миссии. Помимо этого, во главе операции может быть назначен руководитель в звании, соответствующем генерал-майору или генерал-лейтенанту в российской армии. По сведениям издания, подобные шаги, схожие с действиями Белого дома в ходе операции в Ираке, получившей кодовое название "Иракская свобода", и в Афганистане, получившей имя "Несокрушимая свобода", будут призваны продемонстрировать приверженность Вашингтона многолетней поддержке Киева.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.